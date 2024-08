Ceny paliw w ostatnim tygodniu wakacji. Znakomite prognozy dla tankujących

– Benzyna i diesel tanieją od połowy lipca, a przed końcem miesiąca przecena na stacjach powinna jeszcze przyspieszyć. W odwrotnym kierunku poruszają się za to detaliczne notowania autogazu. Kierowcom sprzyja umocnienie złotówki w relacji do dolara i ceny ropy naftowej utrzymujące się w rejonie tegorocznych minimów – piszą dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

Analitycy e-petrol.pl zwracają uwagę, że wydatki na tankowanie oleju napędowego są na najniższym poziomie w tym roku, a cena benzyna powoli zbliża się do minimów z początku roku. Za sprawą systematycznych obniżek, które pod koniec sierpnia jeszcze nabiorą rozpędu, powroty z wakacji będą tańsze niż przed rokiem.

– W mijającym tygodniu w cennikach krajowych producentów paliw zobaczyliśmy dawno niewidziane poziomy notowań. Olej napędowy z ceną ze środy na poziomie 4689,00 zł/metr sześcienny był najtańszy od stycznia 2022 roku. W przypadku 95-oktanowej benzyny podobne poziomy cen jak w czwartek, tj. 4659,80 zł/metr sześcienny, rejestrowaliśmy przez kilka dni w grudniu ubiegłego roku, a poza tym krótkim okresem, żeby odnaleźć zbliżone notowania, też musimy cofnąć się w czasie do stycznia 2022 roku – piszą eksperci.

Obecnie popularna „95" w rafineriach jest średnio wyceniana na 4663,80 zł/metr sześcienny i jest o 142,20 zł tańsza niż na koniec ubiegłego tygodnia. Z kolei olej napędowy, który jest wyceniany na 4705,40 zł/metr sześcienny, potaniał na przestrzeni tygodnia o 127,20 zł.

Ceny paliw pod koniec sierpnia. Prognozy ekspertów

Spadkowa tendencja utrzymuje się również na detalicznym rynku paliw. Dynamika obniżek nie jest duża, ale – jak prognozują eksperci e-petrol.pl – na koniec wakacji może się to zmienić. Aktualnie litr 95-oktanowej benzyny kosztuje średnio 6,32 zł i jest o 2 grosze tańszy niż przed tygodniem. Olej napędowy zanotował 1-groszową obniżkę do poziomu 6,34 zł/l. Czwarty tydzień z rzędu drożeje za to autogaz. Cena tego paliwa wzrosła o 1 grosz i wynosi obecnie 2,79 zł/l.

Ile zapłacimy na stacjach w ostatnim tygodni wakacji? Analitycy przewidują następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw:

6,19-6,30 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,



6,20-6,32 zł/l dla diesla,



2,79-2,85 zł/l dla autogazu.

