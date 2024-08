Firmy lekceważą kandydatów do pracy. Tylko jedna trzecia odpowiada wszystkim

Badanie Pracuj.pl dowodzi, że polityki i zasady określające udzielanie feedbacku nadal są w polskich firmach rzadkością. Niespełna 80 proc. respondentów odpowiedzialnych za rekrutację przyznaje, że takie reguły nie istnieją w ich organizacjach.

Tylko jedna trzecia firm odpowiada wszystkim kandydatom

Zdecydowana większość pracodawców (96 proc.) ma świadomość, że kandydat woli dostać odpowiedź o odrzuceniu CV niż pozostać bez żadnej informacji zwrotnej. Mimo to jedynie 31 proc. deklaruje, że udziela informacji zwrotnej każdemu kandydatowi, który aplikował (także po odrzuceniu CV na etapie selekcji lub po zakończeniu rekrutacji). Twórcy badania podkreślają, że pod pojęciem feedbacku w badaniu kryła się nie tylko kompleksowa informacja zwrotna dla kandydata, lecz także chociażby krótki komunikat mówiący o statusie aplikacji.

– Z badania wynika, że kultura feedbacku najlepiej rozwinięta jest w dużych firmach zatrudniających ponad 250 osób. Znacznie częściej udzielają one feedbacku wszystkim kandydatom – deklaratywnie robi to aż 44% z nich, w porównaniu do jedynie 24% w pozostałych segmentach przedsiębiorstw. Może to być związane z większymi zasobami, które pozwalają na bardziej rozbudowane procesy rekrutacyjne i lepszą obsługę kandydatów – komentuje Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

– Duże przedsiębiorstwa posiadają rozbudowane zespoły HR, które mogą skupić się na dostarczaniu szczegółowych informacji zwrotnych. Często są także bardziej świadome wpływu swojego wizerunku na sukcesy rekrutacyjne i inwestują w budowanie pozytywnych relacji z kandydatami, co jest kluczowe dla przyciągania najlepszych talentów na rynku. Warto jednak podkreślić, że rozmiar organizacji nie powinien być przeszkodą w udzielaniu feedbacku. Aby ułatwić wszystkim pracodawcom to zadanie, usprawniliśmy właśnie nasze rozwiązanie związane z możliwością informowania o statusach aplikacji wszystkich kandydatów – dodaje.

Najczęstszym sposobem udzielania feedbacku jest e-mail (68 proc.), nieznacznie wyprzedzając telefon (66 proc.). Rzadziej stosowany jest system do zarządzania rekrutacją (38 proc.). Niszowym rozwiązaniem pozostają spotkania online z kandydatami poświęcone udzielaniu informacji zwrotnej (8 proc.).

Dlaczego firmy nie udzielają feedbacku?

Głównym powodem, dla którego firmy nie udzielają feedbacku wszystkim kandydatom jest nadmiar niedopasowanych CV, które nie przechodzą do dalszych etapów rekrutacji. Wskazało go 55 proc. respondentów. Duża liczba zgłoszeń w połączeniu z innymi wyzwaniami w procesie rekrutacyjnym sprawia, że rekruterzy często po prostu nie nadążają z odpowiadaniem kandydatom – a w obliczu braku polityki firmowej w tym zakresie, koncentrują się na zadaniach, które w ich opinii są pilniejsze.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu br. przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonano metodą CAWI na próbie ogólnokrajowej 1500 Polaków, mężczyzn w wieku 18-62 lata i kobiet w wieku 18-57 lat; do badania zaproszono osoby, którym do wieku emerytalnego zostało co najmniej trzy lata.

