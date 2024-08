Ruszają tegoroczne wypłaty 14. emerytur. Kto dostanie przelew?

14. emerytura od zeszłego roku jest wpisana na stałe do kalendarza wypłat świadczeniobiorców. Miesiąc wypłaty określa za każdym razem Rada Ministrów nie później niż do 31 października danego roku. W tym roku „czternastka" zostanie wypłacona we wrześniu. Niektórzy seniorzy dostaną pieniądze jednak już w sierpniu, a konkretnie 30 sierpnia.

14. emerytura. Kto dostanie jeszcze w wakacje?

– Osoby uprawnione, czyli takie, które mają prawo do świadczenia długoterminowego na dzień 31 sierpnia 2024 r., otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym przysługującym za wrzesień. Ponieważ 1 września w tym roku wypada w niedzielę, osoby, które powinny dostać świadczenie tego dnia, dostaną je wcześniej — ZUS wypłaci pieniądze w piątek 30 sierpnia – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie.

ZUS przypomina, że 14. emerytura będzie wypłacana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnych wniosków.

14. emerytura wypłacana jest od 2021 roku. W odróżnieniu od „trzynastki" nie jest wypłacana wszystkim seniorom. Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 1780,96 zł brutto (tyle wynosi w tym roku minimalna emerytura) dostaną osoby, których regularna renta czy emerytura nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych osób zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę". Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota 14. emerytury będzie niższa niż 50 zł. To oznacza, że pieniędzy nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 630,96 zł brutto. „Czternastki" nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki (31 sierpnia 2024 r.), np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Z szacunków ZUS wynika, że 14. emeryturę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, w tym 6,4 mln w pełnej kwocie.

Czytaj też:

Zasiłek pogrzebowy jednak nie wzrośnie? Znamy powódCzytaj też:

Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?