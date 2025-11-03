Awaria znanej sieci komórkowej. Klienci nie kryją oburzenia

Dzisiejszy dzień to nie tylko kolejna w ostatnim czasie awaria Blika, ale też w jednej z popularnych sieci komórkowych. W poniedziałek po południu wielu klientów Play zgłosiło w serwisie Downdetector kłopoty w usługą. Zgłoszeń zaczęło szybko przybywać po godzinie 15.00.

Jak podaje „Rzeczpospolita", klienci posiadający abonament w sieci Play skarżyli się, że mają problemy z zasięgiem sieci komórkowej i nie mogą dzwonić. Część użytkowników zgłaszała również awarię internetu stacjonarnego i mobilnego.

Play o awarii

– Jesteśmy świadomi obecnych trudności i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności usług. Bardzo prosimy o cierpliwość – napisała sieć Play w odpowiedzi na komentarz jednego z internautów.

Jak zauważa gazeta, liczba złoszeń awarii zmniejszyła się po godzinie 17.00. Część użytkowników informowała, że znów może wykonywać połączenia.

Play to sieć telefonii komórkowej w Polsce, której operatorem jest spółka P4 z siedzibą w Warszawie. Jest on najmłodszym z czterech operatorów mobilnych nad Wisłą. W ostatnich latach Play postawił na rozbudowę zasięgu własnej infrastruktury, uniezależniając się od konkurentów, z których masztów korzystał przez wiele lat, by obsługiwać abonentów (tzw. roaming krajowy). Obecnie własna sieć P4 składa się z ok. 12,7 tys. nadajników.

Jak wspomniano, w poniedziałek wystąpiły problemy z działaniem Blika. Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła szybko rosnąć przed godziną 14.00. Internauci zwracali uwagę, że problem z płatnościami dotyczyły wielu banków.

– Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności Blikiem. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania – poinformowali przedstawiciele Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

