Kursy walut 14 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 14 listopada za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6376 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2274 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5918 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,7854 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – piątek, 14 listopada

dolar – 3,6376 zł

euro – 4,2274 zł

frank szwajcarski – 4,5918 zł

funt szterling – 4,7854 zł

Kursy walut – ostatni tydzień

Kursy walut – czwartek, 13 listopada

dolar – 3,6417 zł

euro – 4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,5779 zł

funt szterling – 4,7909 zł

Kursy walut – środa, 12 listopada

dolar – 3,6570 zł

euro – 4,2312 zł

frank szwajcarski – 4,5755 zł

funt szterling – 4,7967 zł

Kursy walut – poniedziałek, 10 listopada

dolar – 3,6610 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,5426 zł

funt szterling – 4,8230 zł

Kursy walut – piątek, 7 listopada

dolar – 3,6818 zł

euro – 4,2483 zł

frank szwajcarski – 4,5556 zł

funt szterling – 4,8227 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 12 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:

Kursy walut 13 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?