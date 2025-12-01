Od dziś ważna zmiana dla wielu emerytów. Będą mogli dorobić więcej

– Od 1 grudnia zwiększą się kwoty graniczne przychodów. To oznacza, że renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli więcej dorobić do świadczeń – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS.).

Przekroczenie przez dorabiających emerytów wspomnianych kwot granicznych przychodów może w praktyce spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie wypłat świadczenia. Zmniejszenie świadczenia następuje, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od dziś nowe limity. Ile można dorabiać?

Jako że w trzecim kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8 771,70 zł, do zmniejszenia świadczenia dojdzie po przekroczeniu kwoty 6 140,20 zł brutto, a zawieszenie nastąpi w przypadku przekroczenia zarobków powyżej 11 403,30 zł brutto. Do końca listopada można było bez konsewencji zarabiać odpowiednio 6 124,10 zł brutto i 11 373,30 zł brutto, czyli o 16 zł i 30 zł mniej. Nowe kwoty będą obowiązywały do do lutego przyszłego roku.

ZUS przypomina, że dorabiać bez ograniczeń mogą emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet).

– Wyjątek stanowią osoby, którym podwyższyliśmy wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. to 1878,91 zł brutto). Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emeryturę za dany okres wypłacimy w niższej kwocie — bez wyrównania do minimum – wyjaśnia ZUS.

Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

