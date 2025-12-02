W tej branży nie trzeba martwić się o pracę. Liczba ofert znacząco wzrosła

W ostatnim czasie przekazywaliśmy mało optymistyczne wieści z rynku pracy. Co i rusz pojawiają się doniesienia o planowanych zwolnieniach grupowych czy zamknięciach poszczególnych zakładów pracy. Od maja mierzyliśmy się z rosnącą stopą bezrobocia, która co prawda w październiku wyhamowała, ale liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy znów wzrosła.

Sektor finansowy szuka pracowników. Ponad 7000 ofert

W obliczu powyższych doniesień zwraca uwagę raport pokazujący, że w pewnych obszarach liczba ogłoszeń o pracę rośnie i to w sposób znaczący. Chodzi o dokument „Trendy rekrutacyjne w sektorze bankowość", przygotowany przez portale justjoin.it i rocketjobs.pl we współpracy z mBankiem. Z danych, które przytacza Gazeta.pl wynika, że w tym roku liczba ofert pracy w instytucjach finansowych może przekroczyć 7200. To o 121 proc. więcej niż w 2024 roku.

Skąd tak znaczący wzrost? Twórcy raportu wskazują na trzy czynniki. Pierwszym są odłożone rekrutacje z zeszłego roku. W 2024 roku banki wstrzymywały się z zatrudnianiem z powodów niepewności makroekonomicznych. Drugim czynnikiem jest akceleracja projektów cyfrowych, która wynika z regulacji (DORA, PSD3), implementacji AI i automatyzacji procesów. Ostatnim, trzecim elementem jest zmiana w strategiach rekrutacyjnych.

W 2024 roku ofert pracy w instytujach finansowych było 3245, podczas gdy rok wcześniej 3591. To oznacza, że mieliśmy do czynienia ze spadkiem o niemal 10 proc., choć banki cały czas zabiegały o specjalistów.

Instytucja finansowe poszukją obecnie osób z doświadczeniem, które sprawdzą się w nowych rolach jak AI engineers w bankowości, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa czy data scientists. Jeszcze kilka lat temu te kompetencje były w bankowości nieobecne.

W sektorze biznesowym w serwisie rocketjobs.pl poszukiwano głównie specjalistów z zakresu bankowości (2272 ogłoszeń), a także sprzedaży i finansów (odpowiednio 2028 i 1425). W obydwu kategoriach poszukuje się głównie osób z kategorii senior i mid, a więc kandydatów z największym doświadczeniem.

Serwis zwraca uwagę, że w tym roku po raz pierwszy od lat spadły mediany wynagrodzeń – z 18 tys. do 16 tys. zł. Zmniejsza się różnica między medianą dolną i górną, co może oznaczać, że banki standaryzują kwoty wynagrodzeń, a rynek się stabilizuje po intensywnym wzroście z poprzednich lat. Szczyt wynagrodzeń przypadł na 2024 rok, osiągając poziom 18-23 tys. zł. W tym roku jest to 16-20 tys. zł.

Czytaj też:

Ile wynosi średnia pensja brutto w Polsce? Najnowsze dane GUS o wynagrodzeniachCzytaj też:

Biznes gotowy na spotkania świąteczne. Co jest na topie w tym roku?