Kursy walut 2 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 2 grudnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6512 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2390 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5398 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8228 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – wtorek, 2 grudnia

dolar – 3,6512 zł

euro – 4,2390 zł

frank szwajcarski – 4,5398 zł

funt szterling – 4,828 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 1 grudnia

dolar – 3,6383 zł

euro – 4,2286 zł

frank szwajcarski – 4,5318 zł

funt szterling – 4,8145 zł

Kursy walut – piątek, 28 listopada

dolar – 3,6624 zł

euro – 4,2369 zł

frank szwajcarski – 4,5416 zł

funt szterling – 4,8875 zł

Kursy walut – czwartek, 27 listopada

dolar – 3,6510 zł

euro – 4,2270 zł

frank szwajcarski – 4,5318 zł

funt szterling – 4,8242 zł

Kursy walut – środa, 26 listopada

dolar – 3,6578 zł

euro – 4,2330 zł

frank szwajcarski – 4,5350 zł

funt szterling – 4,8190 zł

Kursy walut – wtorek, 25 listopada

dolar – 3,6675 zł

euro – 4,2301 zł

frank szwajcarski – 4,5307 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

