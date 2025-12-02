Dorabiasz do wcześniejszej emerytury? Od 1 grudnia łatwo stracisz część wypłaty

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk ogłosił nowe zasady dorabiania dla osób na wcześniejszych emeryturach i rentach. Od 1 grudnia zmieniają się progi przychodu, po przekroczeniu których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub całkowicie wstrzymać wypłatę świadczenia. Zmiany oznaczają, że dorobić będzie można nieco więcej niż dotychczas, ale system limitów pozostaje bez zmian.

Limity dorabiania

Limity dorabiania są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, które GUS ogłasza za każdy poprzedni kwartał. Progi są aktualizowane cztery razy w roku – 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia. Do końca listopada obowiązywały następujące kwoty: przy przychodzie do 6124,10 zł miesięcznie ZUS nie obniżał świadczenia. Gdy zarobki mieściły się w przedziale od 6124,10 zł do 11 373,30 zł, Zakład mógł zmniejszyć wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty. Po przekroczeniu 11 373,30 zł brutto miesięcznie świadczenie było zawieszane w całości.

W tym przedziale, czyli przy przychodzie wyższym niż 6124,10 zł, ale niższym niż 11 373,30 zł, ZUS miał prawo obniżyć świadczenie maksymalnie o kwoty: 939,61 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 798,72 zł w przypadku renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Od 1 grudnia progi zostały podniesione, co wynika z komunikatu prezesa ZUS opublikowanego w Monitorze Polskim. Nowe limity wyglądają następująco: przy przychodzie do 6140,20 zł miesięcznie świadczenie pozostaje bez zmian. Zarobki w przedziale od 6140,20 zł do 11 403,30 zł oznaczają możliwość zmniejszenia wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury. Przekroczenie kwoty 11 403,30 zł miesięcznie skutkuje wstrzymaniem wypłaty. Te wartości będą obowiązywać do 28 lutego 2026 r.

Ograniczenie w dorabianiu

Ograniczenia w dorabianiu dotyczą przede wszystkim osób pobierających wcześniejszą emeryturę oraz renty, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Dodatkowo ZUS może obniżyć świadczenie także tym seniorom, którym podwyższono emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. 1878,91 zł brutto), jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość dopłaty – w takim przypadku emerytura zostanie wypłacona bez wyrównania do minimum.

Jednocześnie przepisy przewidują ważne wyjątki. Limity dorabiania nie obowiązują rencistów uprawnionych do rent dla inwalidów wojennych i wojskowych, jeżeli niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową. Ograniczenia nie dotyczą także osób otrzymujących renty rodzinne po takich świadczeniobiorcach ani osób pobierających rentę rodzinną, jeśli jest ona korzystniejsza od emerytury przyznanej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Bez limitów mogą dorabiać również emeryci, którzy ukończyli ustawowy wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

Zapowiadana w programie „100 konkretów” likwidacja tzw. pułapki rentowej, czyli systemu limitów dorabiania, nie została dotąd zrealizowana. Dlatego osoby na wcześniejszych emeryturach i rentach nadal muszą uważnie pilnować swoich miesięcznych przychodów, aby uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia wypłacanego przez ZUS świadczenia.

