Czy RPP obniży stopy procentowe? Eksperci prognozują pauzę

Dziś rozpoczęło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Jego efektem będzie decyzja o wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Przypomnijmy, że w listopadzie RPP obniżyła stopy o 0,25 punktu procentowego, co było już piątą obniżką w tym roku. Główna stopa referencyjna spadła wówczas z 4,50 do 4,25 proc.

– Decyzja ta może wpływać na grudniowe rozstrzygnięcie w dwojaki sposób. Po pierwsze, skoro obniżka została dokonana zaledwie miesiąc wcześniej Rada może chcieć dać więcej czasu na ocenę efektów jej transmisji do gospodarki. Po drugie dynamika spadku inflacji daje komfort, ale nie gwarantuje, że dalsze cięcia w krótkim czasie będą uzasadnione – zauważa Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi i ekspert Lendi.

RPP w grudniu – co czeka kredytobiorców?

Zdaniem eksperta grudniowe posiedzenie RPP prawdopodobnie stanie się momentem przeglądu sytuacji makroekonomicznej, a nie czasem podjęcia kolejnych dynamicznych decyzji.

– Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp procentowych na poziomie 4,25 proc. Rada może argumentować to koniecznością oceny wpływu listopadowej obniżki, obserwacją procesów cenowych w końcówce roku oraz zwiększoną ostrożnością wobec sygnałów płynących z rynku pracy – uważa Dawid Róg.

Wskazuje na alternatywny scenariusz, którego również nie można wykluczyć.

– Jeśli dane o inflacji i aktywności gospodarczej za listopad okażą się lepsze od oczekiwań (np. inflacja spadnie bliżej 2,5 proc., a rynek pracy nie wykaże dalszego pogorszenia), RPP może rozważyć kolejną obniżkę o 0,25 pkt proc. Scenariusz ten jest jednak oceniany jako mniej prawdopodobny, ponieważ cykl cięć i tak przebiega szybciej, niż część analityków przewidywała jeszcze latem – stwierdza ekspert.

Ton komunikatu kluczowy dla rynku

Ekspert Lendi zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny element:

– W komunikacie po posiedzeniu szczególnie ważny będzie ton. Jeśli RPP podkreśli warunkowość przyszłych decyzji i ograniczoną przestrzeń do dalszego luzowania, rynek może odebrać to jako sygnał zbliżającego się końca cyklu obniżek. Jeśli zaś Rada pozostawi szeroko otwartą furtkę do dalszych cięć, inwestorzy mogą ponownie wycenić możliwość redukcji stóp na początku 2026 roku – prognozuje Róg.

Czy grudniowe posiedzenie zakończy cykl obniżek?

Zdaniem eksperta jest to bardzo możliwy scenariusz na ostatnie posiedzenie Rady w tym roku.

– Grudniowe posiedzenie RPP najprawdopodobniej zakończy się pauzą i utrzymaniem stóp procentowych na dotychczasowym poziomie – uważa Róg.

Wskazuje na dane makroekonomiczne:

– One, co prawda, sprzyjają dalszemu łagodzeniu, ale ostatni ruch z listopada, rosnąca niepewność na rynku pracy oraz końcówka roku fiskalnego skłaniają do zachowania ostrożności. Alternatywny scenariusz – obniżka o 0,25 pkt proc. – nadal pozostaje na stole, jednak obecnie ma mniejsze szanse realizacji niż stabilizacja parametrów polityki pieniężnej – podsumowuje ekspert Lendi.

