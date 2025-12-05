Dwie emerytury w grudniu. Tej grupie seniorów się poszczęści

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca renty i emerytury w dniach:: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. każdego miesiąca. Jeśli jednak któryś z dni przypada w czas ustawowo wolny od pracy lub weekend, instytucja wypłaca świadczenia w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym pierwotny termin. Dzięki temu emeryci i renciści nie zostają bez środków do życia, mimo przerwy w pracy banków, poczty czy urzędów.

Dwie emerytury w grudniu

W grudniu z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia trzykrotnie: 6 grudnia (sobota) – wypłata nastąpi 5 grudnia, 20 grudnia (sobota) – wypłata nastąpi 19 grudnia, a także 25 grudnia (czwartek, Boże Narodzenie) – wypłata nastąpi 23 grudnia. Szczególne powody do zadowolenia mają ci, którzy dostaną środki w tym ostatnim terminie. Możliwe będzie sfinansowanie ostatnich świątecznych zakupów, a także kupowanych na ostatnią chwilę prezentów.

W szczególnej sytuacji jest jeszcze jedna grupa emerytów. Chodzi o osoby, których termin wypłat przypada na 1. dzień miesiąca. Ze względu na to, że 1 stycznia 2026 r. to dzień świąteczny, ZUS wypłaci styczniowe świadczenie 31 grudnia br. To oznacza, że seniorzy z tym terminem wypłaty otrzymają w grudniu dwa przelewy: jeden za grudzień, a drugi za styczeń. Choć druga wypłata dotyczy stycznia przyszłego roku, to wysokość emerytury będzie taka sama jak wcześniej. Na podwyżkę trzeba będzie bowiem poczekać do marca, gdyż to właśnie w tym miesiącu odbywa się coroczna waloryzacja świadczeń.

Grudzień wiąże się ze zmianami dla wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do świadczenia. Konkretnie zmieniają się limity zarobków, jakie te osoby mogą osiągać. Ich przekroczenie może wiązać się ze zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury. Zmniejszenie następuje, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei zawieszenie w przypadku przekroczenia 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W praktyce z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy wcześniejszy emeryt zarobi więcej niż 6 140,20 zł brutto (wcześniej było to 6 124,10 zł brutto), a zawieszenie wypłat po przekroczeniu kwoty 11 403,30 zł brutto (wcześniej 11 373,30 zł brutto). Nowe limity będą obowiązywać do lutego przyszłego roku.

