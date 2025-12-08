Inwestycje, które napędzają kraj – jubileuszowy raport PKO Banku Polskiego

Transformacja polskiej gospodarki po 1989 roku była jednym z najbardziej dynamicznych procesów rozwojowych w Europie. W tej rewolucji gospodarczej PKO Bank Polski odegrał rolę strategicznego partnera nie tylko dla milionów klientów indywidualnych, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, samorządów i sektora publicznego. Jako największy bank w kraju PKO Bank Polski stał się filarem finansowym modernizacji Polski, będąc zapleczem dla inwestycji, innowacji i kapitału, który pozwolił na wieloaspektową modernizację gospodarki.

Od Banku Oszczędnościowego do Cyberbanku

Historia PKO Banku Polskiego to droga od tradycyjnego modelu banku, przez czasy, gdy kolejki do okienka były codziennością, aż po dynamiczną cyfrową transformację. W latach 90. sektor bankowy w Polsce rozwijał się praktycznie od zera – wdrażano sieć bankomatów, systemy kartowe, uruchamiano nowoczesne placówki i programy wsparcia przedsiębiorczości. PKO Bank Polski, kontynuujący wieloletnią tradycję Polskiej Kasy Oszczędności, już na początku lat 90. przeprowadził proces automatyzacji rozliczeń, jako jeden z pierwszych uruchomił elektroniczne konta dla firm i klientów indywidualnych, a w XXI wiek wszedł jako lider bankowości internetowej.

Przełomem było przejęcie banku Inteligo i szybki rozwój systemu iPKO, a następnie wdrożenie aplikacji mobilnej IKO, z której korzysta dziś ponad 8,6 miliona użytkowników.

Bank był również pionierem w zastosowaniu biometrii w bankowości, a projekt rozbudowy sieci wpłatomatów i bankomatów objął całą Polskę. Dziś PKO Bank Polski prowadzi ponad 12 mln rachunków klientów, a każdego dnia realizuje ponad milion przelewów elektronicznych.

Kredyty, które pomagają budować firmy i miasta

Historia finansowych inwestycji PKO Banku Polskiego to jednocześnie historia polskiej gospodarki. W latach 90. bank odegrał szczególną rolę w udrażnianiu dostępu do kapitału dla nowo powstałych firm sektora MSP, które budowały polski prywatny biznes. Bank obsługiwał także kluczowe inwestycje samorządowe: budowę nowoczesnych wodociągów, elektrowni, dróg, obwodnic czy szkół. Współpracując z wieloma jednostkami samorządowymi i obsługując budżety województw oraz miast na prawach powiatu, PKO Bank Polski stał się nie tylko instytucją finansującą, ale realnym doradcą i partnerem inwestycyjnym.

Na przestrzeni trzech dekad bank skredytował zakup nieruchomości ponad 2 mln Polaków, kredytował rozbudowę szpitali, sieci energetycznych, portów i lotnisk, a także budowę farm wiatrowych i obiektów przemysłowych. Po stronie przedsiębiorstw PKO Bank Polski był obecny w procesach konsolidacji i ekspansji największych krajowych firm.

Lider zielonej gospodarki i transformacji energetycznej

W ostatnim dziesięcioleciu bank konsekwentnie inwestuje w zrównoważony rozwój. Jest jednym z głównych finansujących najważniejsze inwestycje energetyczne ostatnich lat. Wśród flagowych projektów znajdują się Morskie Farmy Wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III, budowane we współpracy Equinoru i Polenergii – to przedsięwzięcia o mocy 1,44 GW, których finansowanie przez PKO Bank Polski wpisuje się w program transformacji energetycznej kraju. Bank jest także zaangażowany w szereg lądowych farm wiatrowych (m.in. Racibórz, Zwartowo).

Co istotne, bank chce inwestować w projekty, gdzie preferowany jest polski łańcuch dostaw – tzw. local content – wspierając krajowych dostawców, podwykonawców i firmy technologiczne. Dla przykładu: przy budowie farmy Racibórz znacząca część komponentów i usług pochodzi z Polski, co przekłada się na efekty mnożnikowe dla krajowej gospodarki.

Współtwórca polskiego rynku kapitałowego

PKO Bank Hipoteczny, pionierski na rynku listów zastawnych i długoterminowych kredytów hipotecznych, przyczynił się do rozwoju bezpiecznego rynku finansowania mieszkań i inwestycji.

PKO Bank Polski konsekwentnie popularyzował nowe instrumenty finansowe – od obligacji komunalnych, przez emisje dla przedsiębiorstw, po fundusze inwestycyjne (PKO TFI) i platformy dla inwestorów indywidualnych.

Wspierał także debiuty giełdowe krajowych „championów”, umożliwiając przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału i ekspansję za granicą. Jednym z osiągnięć było finansowanie ekspansji polskich firm za granicę – PKO Bank Polski uruchomił oddziały korporacyjne w Niemczech, Rumunii, Czechach i na Słowacji, rozwija współpracę z bankami korespondentami na całym świecie. W 2004 roku bank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, umacniając swoją pozycję rynkową.

Bank wspierający przedsiębiorczość – fakty i liczby

Przez 35 lat działalności PKO Bank Polski wypracował unikalny model współpracy z przedsiębiorcami. Oprócz tradycyjnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych bank rozwinął zaawansowane narzędzia finansowania nowych przedsięwzięć: leasing, faktoring, gwarancje bankowe, produkty trade finance czy finansowanie eksportu przy współpracy z KUKE.

Na koniec III kwartału 2025 roku portfel finansowania firm przekroczył 110 mld zł, co stawia PKO Bank Polski na pozycji niekwestionowanego lidera rynku.

Bank systematycznie wdraża coraz wygodniejsze rozwiązania: uproszczone ścieżki kredytowe, ofertę „na klik” dla MSP i rolników, wyspecjalizowane centra doradztwa inwestycyjnego. Obsługiwał również programy pomocowe i tarcze antykryzysowe w czasie pandemii COVID-19, pomagając dziesiątkom tysięcy firm utrzymać płynność i miejsca pracy.

Inwestycje w innowacje: cyfrowa Polska i Przemysł 4.0

PKO Bank Polski od lat ściśle współpracuje ze środowiskiem start-upów, instytutów technologicznych i uczelni.

Programy takie jak „Let’s Fintech”, Innovation Booster czy fundusz PKO VC wsparły rozwój ponad 25 narzędzi wdrożonych komercyjnie w działalności samego banku lub jego klientów.

Przykłady? Platforma big data do analizy wniosków kredytowych, aplikacje do płatności zbliżeniowych w chmurze czy wdrożenia AI w bankowości elektronicznej i detekcji ryzyka. Bank finansował również projekty IT, logistyczne, wdrożenia smart city i rozwiązania dla elektromobilności, współpracując zarówno z liderami rynku, jak i z małymi, innowacyjnymi firmami rodzinnymi oraz samorządami poszukującymi nowoczesnej infrastruktury. Przez lata PKO Bank Polski był partnerem programów grantowych i badawczych realizowanych z NCBR, PARP, BGK i funduszami UE (Polska Cyfrowa, Inteligentny Rozwój).

Finansowy partner samorządów

PKO Bank Polski przez lata sfinansował tysiące projektów infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy wszystkich szczebli: od budowy mostów, dróg, oczyszczalni ścieków, po nowoczesne obiekty sportowe, kulturalne, szkoły i szpitale. Przykład:

bank był liderem konsorcjum kredytowego finansującego strategiczną rozbudowę warszawskiego metra, obsługiwał programy rewitalizacji w Łodzi czy wyposażał samorządy w linie kredytowe na inwestycje w gospodarkę wodną i oświatę.

Dzięki współpracy z bankiem samorządy mogą korzystać z zielonych obligacji czy modeli cash management wspomagających zarządzanie płynnością.

Transformacja energetyczna i bezpieczeństwo gospodarcze

Bank finansuje inwestycje o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności Polski. Jest uczestnikiem konsorcjów finansujących projekty, które wspierają budowę nowych źródeł mocy, magazynów energii, farm biogazowych. Przykład: udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu farmy Zwartowo – jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych – pokazuje determinację banku w dążeniu do niskoemisyjnej gospodarki. Bank oferuje gwarancje BGK, kompleksowe doradztwo strukturalne i finansowanie projektów OZE oraz inwestycji wymagających wysokiego poziomu local content (udziału polskich technologii i wykonawców).

Bank odpowiedzialny społecznie

PKO Bank Polski to także jeden z liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Poprzez fundację oraz własne programy edukacyjne bank inwestuje w rozwój kompetencji cyfrowych, finansowych i społecznych młodego pokolenia, promując przedsiębiorczość wśród dzieci i młodzieży. Wspiera kampanie antyfraudowe i cyberbezpieczeństwa, akcje charytatywne i wolontariat pracowniczy.

Bank jako sponsor angażuje się w liczne projekty kulturalne i sportowe, finansuje renowacje obiektów historycznych czy inwestuje w tworzenie nowoczesnych przestrzeni publicznych. Dbanie o lokalne społeczności i rozwijanie kontaktów z NGO’s to integralny element misji banku.

PKO Bank Polski dziś i w przyszłości – nowa strategia na lata 2025–2027

Przyjęta strategia „Numer jeden i kropka” zakłada dalsze umacnianie pozycji PKO Banku Polskiego jako lidera rynku zarówno w segmencie klientów detalicznych, jak i korporacyjnych. Bank chce zwiększyć udział w oszczędnościach gospodarstw domowych do 27 proc., oferując zindywidualizowane podejście do każdego klienta: od edukacji finansowej w szkole począwszy, przez produkty emerytalne, aż po private banking.

Jednym z kluczowych filarów będzie finansowanie transformacji energetycznej Polski – PKO Bank Polski chce być odpowiedzialny za co piątą złotówkę wyłożoną w kraju przez banki na OZE, magazyny energii i infrastrukturę neutralną klimatycznie.

Równolegle bank stawia na rozwój narzędzi cyfrowych, które mają wspierać przedsiębiorców w budowie odpornej gospodarki.

Podsumowanie

35 lat aktywności inwestycyjnej PKO Banku Polskiego to historia sukcesu krajowej bankowości, pełna zwrotów i przełomów, które przełożyły się na realny rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dzięki konsekwentnej strategii, inwestycjom w ludzi, technologie i bezpieczeństwo finansowe Polski bank wszedł w kolejne dziesięciolecie działalności jako innowacyjny partner zmian – gotów finansować kolejne pokolenia firm, samorządów i przedsięwzięć, które mają budować trwałą wartość dla Polski, a często i dla regionu Europy Środkowo- -Wschodniej.

Ludmiła Falak-Cyniak – wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, nadzorująca Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Trzydzieści pięć lat inwestycyjnej misji PKO Banku Polskiego to historia, która w wyjątkowy sposób ilustruje drogę polskiej gospodarki – od odbudowy potencjału kapitałowego po pozycję jednego z najbardziej dynamicznych rynków Europy. To nie tylko podsumowanie osiągnięć, lecz potwierdzenie konsekwencji, z jaką bank wspiera polski biznes i sektor publiczny w realizacji projektów decydujących o bezpieczeństwie, konkurencyjności i odporności gospodarczej.

Ważnym elementem tej historii jest 20-lecie bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego, w ramach której zbudowaliśmy nową jakość relacji z największymi przedsiębiorstwami. Dzięki temu bank stał się partnerem 6 na 10 największych firm w kraju oraz instytucją zdolną do finansowania strategicznych projektów, wzmacniając kompetencje w zakresie doradztwa i złożonych transakcji.

PKO Bank Polski od lat nie tylko finansuje inwestycje, ale również je współtworzy. Wsparcie dla transformacji energetycznej, nowoczesnej infrastruktury, technologii oraz przemysłu, w tym obronnego, pokazuje skalę jego odpowiedzialności. W czasach globalnych napięć szczególnego znaczenia nabiera local content, który wzmacnia krajowy kapitał i suwerenność ekonomiczną. Udział w projektach takich jak morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i III czy gazociąg Baltic Pipe potwierdza, że bank potrafi łączyć skalę działania z długofalową wizją. Dla firm pozostaje partnerem wspierającym inwestycje w technologie, zieloną transformację i cyfryzację. Dla samorządów – instytucją rozwijającą lokalną infrastrukturę. A dla całej gospodarki Polski – stabilnym filarem, który od 35 lat buduje fundamenty jej wzrostu.