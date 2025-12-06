Radość nie trwała długo. Są nowe dane ws. bezrobocia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szacunkowe dane dotyczące stopy bezrobocia w listopadzie. Wyniosła ona 5,7 proc. To o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 0,7 pkt proc. więcej niż w listopadzie 2024 roku.

Bezrobocie w Polsce znów wzrosło

Jeśli prognozy resortu pracy potwierdzą się (ostateczne dane dotyczące stopy bezrobocia poda przed świętami Główny Urząd Statystyczny), oznaczać to będzie, że po miesiącu przerwy bezrobocie w Polsce znów rośnie. Przypomnijmy, że październik był pierwszym od maja miesiącem, w którym stopa bezrobocia w naszym kraju nie poszła w górę.

Z szacunków ministerstwa wynika, że w listopadzie w urzędach pracy zarejestrowanych było 875,3 tys. bezrobotnych. To o 7,9 tys. więcej niż w paździrniku i o 100,8 tys. osób więcej niż w listopadzie zeszłego roku. Resort pracy zwraca uwagę, że w tym roku w listopadzie wzrost liczby bezrobotnych był niższy niż przed rokiem.

– Listopad zwykle jest miesiącem, w którym liczba bezrobotnych rośnie. Warto jednak podkreślić, że wzrost w listopadzie tego roku był niższy niż przed rokiem, gdy poziom bezrobocia zwiększył się o prawie 9 tys. osób – podkreśla ministerstwo w komunikacie.

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,5 proc.). Najwyższa występuje natomiast w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim (9,1 proc.). Tym samym, w żadnym regionie Polski nie występuje dwucyfrowa stopa bezrobocia.

Polska unijnym wiceliderem

W tym tygodniu dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce przekazał również Eurostat. Wyglądają one dość optymistycznie. Okazuje się, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia nad Wisłą wyniosła w październiku 3,2 proc., czyli tyle samo co we wrześniu i w sierpniu. Po miesiącach przerwy wróciliśmy na pozycję wicelidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej (w lipcu wylądowaliśmy – jak się okazało tylko na chwilę – poza podium). Wyprzedza nas jedynie Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w październiku 3,1 proc. Drugie miejsce dzielimy wraz z wrześniowym liderem, czyli Czechami (nasi południowi sąsiedzi byli na pierwszym miejscu ex aequo z Maltą). Na trzecim miejscu uplasowała się natomiast Bułgaria z odczytem na poziomie 3,6 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (10,5 proc.). Średnia unijna wyniosła 6 proc.

