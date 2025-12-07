Ten sondaż nie ucieszy Donalda Tuska. Chodzi o gospodarkę

Ostatnie sondaże preferencji partyjnych są dość pomyślne dla Koalicji Obywatelskiej. Od dłuższego czasu ugrupowanie rządzące wyraźnie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość, a w najnowszym badaniu CBOS dystans wyniósł aż 10 punktów procentowych. – Przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów. I to przed #KryptoAferaPiS” – tak sondaż ten skomentował na platformie X premier, a zarazem szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Złe wieści dla Donalda Tuska. Za Kaczyńskiego było lepiej?

Mniej optymistyczny dla premiera i jego formacji okazuje się sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Uczestników badania zapytano, o to jak oceniają obecną sytuację gospodarczą Polski w porównaniu z okresem rządów PiS? Z sondażu wynika, że blisko połowa ankietowanych (47,4 proc.) uważa ją za gorszą, z czego 29,5 proc. zdecydowanie gorszą, a 17,9 proc. trochę gorszą. Z kolei 38,4 proc. respondentów ocenia obecną sytuacją gospodarczą naszego kraju za lepszą niż za czasów rządów partii Jarosława Kaczyńskiego. O tym, że jest zdecydowanie lepiej mówi 21,1 proc. badanych, a pozostałe 17,3 proc. uważa, że jest trochę lepiej. 12,4 proc. ankietowanych uważa, że między obecnym stanem gospodarki a okresem rządów PiS nie ma większej różnicy. Niewielki odsetek (1,7 proc.) nie potrafi jednoznacznie ocenić sytuacji pod tym względem.

Twórcy badania zwracają uwagę, że odpowiedzi uzależnione od przynależności politycznej respondentów. Aż 94 proc. wyborców koalicji rządzącej uważa, że sytuacja gospodarcza pod rządami obecnej ekipy jest lepsza niż w czasach poprzedników. Zupełnie inaczej wyglądają odpowiedzi badanych deklarujących się jako wyborcy opozycji (nie tylko PiS, ale też Konfederacji). Aż 77 proc. twierdzi, że obecna sytuacja gospodarcza jest gorsza niż w okresie rządów prawicy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.

