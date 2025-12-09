Lokaty na trzy miesiące. Tak atrakcyjna stawka to rzadkość

Portal Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Ranking lokat na trzy miesiące. 7 proc. wciąż do wzięcia

Pozycję lidera utrzymała Lokata Powitalna od Credit Agricole z oprocentowaniem na poziomie 7 proc., co jest obecnie jedną z najwyższych stawek na rynku lokat. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe i spełnią co miesiąc warunki aktywności wyznaczone przez bank. Należą do nich: wykonanie co najmniej pięciu transakcji kartą debetową lub Blikiem oraz zalogowanie się do bankowości elektronicznej lub mobilnej. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Drugą pozycję zachował Citi Handlowy z ofertą Lokata Dodatkowa w promocji „Spotkanie z Citigold i lokatą 6 %”. Propozycja skierowana jest do nowych klientów, którzy otworzą konto Citigold w tej ofercie, skorzystają z Lokaty Powitalnej na 6 miesięcy, zaakceptują regulamin promocji oraz zapewnią dzienne saldo na poziomie co najmniej 420 000 zł. Po wykonaniu wymienionych aktywności nowy klient otrzyma dostęp do Lokaty Dodatkowej oprocentowanej 6 proc. w skali roku (przed miesiącem było to 6,20 proc.). Maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł.

Powyższa propozycja dzieli drugie miejsce ex aequo z Lokatą dla Ciebie na Powitanie, proponowaną przez Santander Banku Polska. Oferta ta awansowała w rankingu z trzeciego na drugie miejsce, co ma związek z podwyżką stawki z 5 do 6 proc. w skali roku. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, skierowana jest ona dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste z kartą debetową. Na ten depozyt można maksymalnie wpłacić 20 000 zł.

Na trzecim miejscu uplasowała się Lokata terminowa od HoistSpar, gdzie oprocentowanie – podobnie jak przed miesiącem – wynosi 5,60 proc. rocznie. Aby skorzystać z tej oferty, należy posiadać konto na platformie Raisin. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez szwedzki system gwarantowania depozytów. Maksymalna kwota wpłaty to 375 000 zł.

