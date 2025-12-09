Tysiące podatników mogą odzyskać pieniądze. „Potrzebne są pilne zmiany”

Przez lata obywatelom odmawiano wznowienia postępowań podatkowych tylko dlatego, że mogli znać dowód, którego nie znał organ wydający błędne decyzje. Uchwała NSA z 13 października 2025 r. potwierdziła, że takie podejście było niezgodne z prawem – a państwo pobierało daniny, do których nie miało prawa. Teraz konieczne są pilne zmiany legislacyjne i kolejne uchwały, aby poszkodowani mogli odzyskać majątek i godność, a systemowe bezprawie wreszcie się skończyło.
Ludzie nie są ideałami
Źródło: Wprost
