Tysiące podatników mogą odzyskać pieniądze. „Potrzebne są pilne zmiany”

Tysiącom obywateli przez lata odmawiano wznowienia postępowania podatkowego z uwagi na to, że mogli znać dowód, którego nie znał organ wydający niezgodną z prawem decyzję nakładającą nienależny państwu podatek. Dopiero 13.10.2025 r. NSA podjął uchwałę w sprawie rozbieżności orzeczniczej w tej sprawie. Potwierdzono, że nie ma znaczenia, czy podatnik mógł znać dowód, ważne, że nie znał go organ wydający ostateczną decyzję. Państwo nie może okradać obywateli i musi zwrócić pokrzywdzonym pieniądze. Aby to zrobić, niezbędne są zmiany przepisów i podjęcie kolejnych uchwał naprawczych przez NSA.

Ludzie nie są ideałami