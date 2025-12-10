Nasila się konflikt w NBP. „Cały bank chodzi na paluszkach"

Od kilku dni media informują o konflikcie w zarządzie Narodowego Banku Polskiego (NBP). Jak ustalił serwis Money.pl, trzech członków zarządu banku centralnego Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura wystąpiło na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej pakiet zmian w regulaminie NBP, zwiększającym uprawnienia zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzającym zmiany organizacyjne w banku centralnym. Prawicowa stacja wPolsce24 twierdzi wręcz, że mamy do czynienia z politycznym zamachem wymierzonym w prezesa NBP Adama Glapińskiego. Sam Glapiński zdecydował o odsunięciu części buntowników nadzoru nad komórkami organizacyjnymi NBP.

Do sytuacji w banku centralnym odniosła się dziś w TVN24 członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) prof. Joanna Tyrowicz. – Oni się kłócą, kto będzie miał większą kontrolę nad Bizancjum, a nie jak je ograniczyć – stwierdziła w „Rozmowie Piaseckiego" Tyrowicz.

– Żeby coś zmienić na lepsze, to trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć, co jest nie tak w Narodowym Banku Polskim i spróbować podejmować działania, które te rzeczy naprawiają – dodała.

Kiepska atmosfera w NBP

Dopytywana, czy porównując NBP do Bizancjum, ma na myśli symbol wielkich pieniędzy, czy też symbol silnego, jednoosobowego władcy, który zarządzał Cesarstwem Bizantyjskim, odparła, że „oba".

– Do tego jeszcze wszystko wymieszane ze słabością do koloru złotego – stwierdziła Tyrowicz, zdradzając, że w siedzibie NBP trwa zmiana dekoracji na złoty kolor. – Wszystko jest przemalowywane. Windy są od wewnątrz wykładane nowymi okładzinami – mówiła członkini RPP.

Mówiąc o atmosferze w NBP, Tyrowicz zdradziła, że „cały bank chodzi na paluszkach, żeby nie podpaść prezesowi". – Większość członków Rady chodzi na paluszkach, bo taki mają charakter, członkowie zarządu mogą mieć w tym jakiś bezpośredni interes finansowy. Wszyscy pozostali są na łasce i niełasce, mogą zostać zwolnieni, jak podpadną prezesowi – relacjonowała członkini RPP.

