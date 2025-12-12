Rozhuśtany kurs akcji PKP Cargo. Marcin Wojewódka odwołany

Choć komunikat przesłany do PAP nie wskazuje przyczyny odwołania Marcina Wojewódki, uwagę zwracają giełdowe transakcje wiceprzewodniczącego, które wpłynęły na kurs spółki.

10 grudnia kurs akcji PKP Cargo spadł, a dzień później – wzrósł. Zmiany kursu miały miejsce po informacjach o dużych transakcjach dokonanych przez Marcina Wojewódkę. PKP Cargo najpierw podało, że sprzedał 91 703 akcje PKP Cargo średnio po 12,56 zł za akcję, a potem odkupił dokładnie samą liczbę akcji po średniej cenie 11,53 zł. Różnica pomiędzy ceną sprzedaży akcji przez wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKP Cargo i ich odkupienia wyniosła 94 tys. 454,09 zł.

Akcje PKP Cargo szybo traciły i zyskiwały na wartości

Podczas otwarcia na środowej sesji kurs akcji wynosił 12,88 zł za sztukę. O godzinie 12:16, czyli po sprzedaży akcji przez Marcina Wojewódkę spadł do 10,55 zł (o 18 proc.). Na koniec sesji kurs odbił się do 11,65 zł. Chwilę wcześniej wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki odkupił akcje w niższej cenie. Informację o ponownym zakupie akcji opublikowano już po zamknięciu giełdowej sesji.

Sprzedażą i kupnem akcji PKP Cargo zainteresowała się Komisja Nadzoru Finansowego. KNF poinformowała, że w takich przypadkach bada, czy osoba dokonująca transakcji nie wykorzystała informacji poufnych.

Zbiorcza informacja o giełdowych transakcjach jest kluczowa

Przepisy unijnego rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation, czyli w sprawie nadużyć na rynku) nie zabraniają sprzedaży i zakupu akcji członkom rad nadzorczych, ale ważny sposób informowania o takich transkacjach.

Jak wyjaśniała na łamach Bussiness Insider Polska mecenas Magdalena Marczuk z kancelarii Gessel, PKP Cargo najpierw wysłała jedną informację o sprzedaży akcji, a potem drugą – o odkupieniu całej puli akcji, jednak druga informacja pojawiła się dopiero po zakończeniu środowej sesji giełdowej, dlatego inwestorzy mogli zareagować na nią dopiero w czwartek. Zdaniem mecenas Marczuk, formularz z informacjami o transakcjach miał charakter zbiorczy i obejmował cały dzień, co ma znaczenie dla wskazanego w prawie „pełnego oglądu sytuacji”. W myśl przepisów, osobie fizycznej za naruszenie art. 19 MAR grozi do 2 mln zł kary.

Giełdowi inwestorzy decydują się na sprzedaż i zakup akcji tego samego dnia kiedy chcą wygenerować stratę, którą w rozliczeniu rocznym PIT będą mogli wykazać i odjąć od dochodu ze sprzedaży, na przykład innych akcji. Straty można rozliczać jednorazowo (maksymalnie 5 mln zł) lub przez pięć kolejnych lat, jeśli dochód nie pozwala na odliczenie strat jednorazowo.

Czytaj też:

Nieodpowiednie dane banku do WIBOR. Co dalej z tą tajemnicą?