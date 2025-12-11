Szczęśliwy traf w Mini Lotto. Padła główna wygrana

W czwartkowym losowaniu Mini Lotto po raz kolejny w tym tygodniu uśmiechnęło się do jednego z graczy szczęściew postaci najwyższej nagrody – ponad 400 tys. zł. W pozostałych grach – Lotto i Lotto Plus – nie padły najwyższe wygrane, co w przypadku Lotto oznacza, że kumulacja nadal rośnie. Już w sobotnim losowaniu do wygrania będzie aż 13 milionów złotych.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 11 grudnia, w Lotto niestety nie padła „szóstka”.

Dodatkowe wygrane:

44 „piątki” – każda po 7 596,60 zł

2 830 „czwórek” – po 222,20 zł

57 362 „trójki” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W czwartkowym losowaniu także w Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

44 „piątki” – każda po 3 500 zł

2 249 „czwórek” – po 100 zł

42 852 „trójki” – po 10 zł

Jakie były wygrane w Mini Lotto?

W czwartkowym losowaniu padła główna nagroda – w przypadku Mini Lotto to „piątka”. Wyniosła ona dokładnie 423 829,60 zł.

Dodatkowe wygrane:

419 „czwórek” – każda o wartości 404,70 zł

9 024 „trójek” – po 28,20 zł

Wyniki Lotto – 11.12.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7286, które odbyło się 11 grudnia 2025 roku, to:

1, 5, 11, 38, 42, 46

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 11.12.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7286 z 11 grudnia 2025 roku to:

8, 16, 27, 30, 46, 49

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 11.12.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie. Wylosowane liczby z losowania nr 7165, które odbyło się 11 grudnia 2025 roku, to:

2, 5, 12, 32, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 12 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

