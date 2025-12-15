Ustawa górnicza z podpisem prezydenta. Gigantyczne odprawy za odejście z kopalni

4 grudnia, czyli w Barbórkę Sejm przyjął nowelizację ustawy górniczej. Wprowadza ona możliwość samodzielnej likwidacji kopalń przez spółki górnicze i przewiduje świadczenia osłonowe dla odchodzących z pracy pracowników przedsiębiorstw górniczych.

Ustawa górnicza z podpisem prezydenta

Dziś nowelizację ustawy podpisał prezydent Karol Nawrocki. – Prezydent Karol Nawrocki tak jak obiecał górnikom podpisał ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. To bardzo ważne nie tylko dla Śląska, ale również dla funkcjonowania strategicznego sektora gospodarki jakim jest górnictwo. Ustawa nie jest idealna, mamy tego świadomość. Po rozmowach ze stroną społeczną Pan Prezydent podjął decyzje, że wystąpi z inicjatywą zmiany tej ustawy by objęła wszystkich górników. Nie można doprowadzić do sytuacji gdzie pracownicy jednej branży będą różnie traktowani w Polsce – napisał na platformie X prezydencki minister Karol Rabenda.

Istotnym elementem wspomnianych świadczeń osłonowych są urlopy górnicze w wysokości 80 proc. wynagrodzenia oraz jednorazowe odprawy wynoszące 170 tys. zł netto.

Odprawy i urlopy będą przysługiwać nie tylko pracownikom Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj, ale także Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz – w przyszłości – Bogdanki. Nowelizacja rozszerza zakres ochrony na wszystkich pracowników przedsiębiorstw górniczych, a nie tylko na osoby zatrudnione bezpośrednio w zakładach górniczych, jak przewidywała pierwotna wersja projektu. To oznacza, że z osłon będą mogli skorzystać także pracownicy administracji oraz wyspecjalizowanych zakładów, takich jak jednostki remontowe czy inwestycyjne działające w obrębie spółek górniczych.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Termin jest istotny ze względu na procedury związane m.in. z rozpoczęciem z tą datą likwidacji kopalni Bobrek spółki Węglokoks Kraj, a także zaplanowane przez Polską Grupę Górniczą łączenie ruchów Bielszowice i Halemba kopalni Ruda.

Szacuje się, że koszt likwidacji kopalń węgla kamiennego w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 11,275 mld zł.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że 35,5 proc. Polaków uważa, że wysokość odpraw dla górników odchodzących z kopalni jest odpowiednia. Co czwarty respondent (25,6 proc.) twierdzi, że odprawy są zbyt wysokie. Tylko 15,4 proc. badanych ocenia je jako zbyt niskie, a 23,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

