Świetne wieści dla seniorów. Pieniądze jeszcze przed świętami

– Dziś na pocztę trafiły środki przeznaczone na wypłatę emerytur i rent dla osób, których termin przypada na 25. dzień miesiąca. A już 22 grudnia pieniądze trafią także na konta bankowe. Oznacza to, że jeszcze przed Wigilią środki będą u świadczeniobiorców – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Seniorzy dostaną emeryturę tuż przed świętami

Przypomnijmy, że ZUS wypłaca renty i emerytury w dniach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. każdego miesiąca. Jeśli jednak któryś z dni przypada w czas ustawowo wolny od pracy lub weekend, instytucja wypłaca świadczenia w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym pierwotny termin. Dzięki temu emeryci i renciści nie zostają bez środków do życia, mimo przerwy w pracy banków, poczty czy urzędów.

W grudniu z taką sytuacją mamy do czynienia trzykrotnie, a jeden z tych terminów dotyczy właśnie 25 grudnia, czyli pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Wypłaty świadczenia tuż przed Wigilią (po raz pierwszy jest w tym roku dniem ustawowo wolnym od pracy), to znakomita wiadomość dla seniorów, gdyż dzięki tym środkom będą mieli możliwość sfinansowania ostatnich świątecznych zakupów.

W szczególnej sytuacji jest jeszcze jedna grupa emerytów. Chodzi o osoby, których termin wypłat przypada na 1. dzień miesiąca. Ze względu na to, że 1 stycznia 2026 r. to dzień świąteczny, ZUS wypłaci styczniowe świadczenie 31 grudnia br. To oznacza, że seniorzy z tym terminem wypłaty otrzymają w grudniu dwa przelewy: jeden za grudzień, a drugi za styczeń. Choć druga wypłata dotyczy stycznia przyszłego roku, to wysokość emerytury będzie taka sama jak wcześniej. Na podwyżkę trzeba będzie bowiem poczekać do marca, gdyż to właśnie w tym miesiącu odbywa się coroczna waloryzacja świadczeń.

