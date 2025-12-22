Kursy walut 22 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 22 grudnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5904 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2115 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5253 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8200 zł.

Kursy walut – poniedziałek, 22 grudnia

dolar – 3,5904 zł

euro – 4,2115 zł

frank szwajcarski – 4,5253 zł

funt szterling – 4,8200 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 19 grudnia

dolar – 3,5941 zł

euro – 4,2094 zł

frank szwajcarski – 4,5197 zł

funt szterling – 4,8091 zł

Kursy walut – czwartek, 18 grudnia

dolar – 3,5893 zł

euro – 4,2076 zł

frank szwajcarski – 4,5064 zł

funt szterling – 4,7912 zł

Kursy walut – środa, 17 grudnia

dolar – 3,5976 zł

euro – 4,2149 zł

frank szwajcarski – 4,5086 zł

funt szterling – 4,7937 zł

Kursy walut – wtorek, 16 grudnia

dolar – 3,5930 zł

euro – 4,2239 zł

frank szwajcarski – 4,5149 zł

funt szterling – 4,8171 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 grudnia

dolar – 3,5928 zł

euro – 4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5128 zł

funt szterling – 4,8098 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

