Ma stwardnienie rozsiane, państwo od 20 lat ściga go za wątpliwy podatek. „To jest system”
Ma stwardnienie rozsiane, państwo od 20 lat ściga go za wątpliwy podatek. „To jest system"

Stwardnienie zanikowe boczne, zdjęcie ilustracyjne
Stwardnienie zanikowe boczne, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Państwo polskie postanowiło dobić śmiertelnie chorego człowieka. Z pełną świadomością, zgodnie z procedurami, rękami urzędników i za aprobatą sądów. Pan Sławomir, nieuleczalnie chory na stwardnienie rozsiane boczne, od 20 lat jest miażdżony przez fiskusa, który domaga się podatku wątpliwego co do istnienia, przedawnionego co do prawa i nieludzkiego co do skutków. To nie jest pomyłka. To jest system.

Pan Sławomir jest śmiertelnie chory, ma stwardnienie rozsiane boczne. Ciągle walczy o choć odrobinę sprawiedliwości przed śmiercią. Był powszechnie szanowanym, skromnym i uczciwym nauczycielem w Grójcu, gdy 20 lat temu znajoma prowadząca warsztat samochodowy, zachorowała i poprosiła go, aby jej pomógł. Aby jej pieniędzmi płacił za zobowiązania wobec pracowników i dostawców. Urzędnicy fiskusa – zarówno urzędu skarbowego jak i izby skarbowej w Warszawie – zrobili z niego oszusta i przestępcę. Cytując klasyka – powiedzieć, że zniszczyli mu życie, to nic nie powiedzieć. Nadużywali uprawnień lub wręcz popełniali przestępstwa z wykorzystaniem procedur prawnych. Działania te firmował NSA.

WSA w Warszawie 16.12.2025 r. odroczył do 30.12.2025 r. publikację wyroku w sprawie skargi na odmowę udzielenia ulgi podatkowej Panu Sławomirowi. Rzucało się w oczy, że sędziowie nie byli w stanie znaleźć odpowiednich słów do określenia liczby świństw, przykrości i przestępstw do jakich posunęli się urzędnicy wobec śmiertelnie chorego człowieka. Sprawa ma sygnaturę III SA/Wa 2078/25.

Dotyczy ona umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym za 2005 r., czyli sprzed 20 lat. Zaległość wynosi 400 tys. zł i jest egzekwowana, ale wobec braku dochodów, zajęto dom podatnika, który jest nieuleczalnie chory. To, że w sprawie trzeba wykorzystywać tryb udzielenia ulgi podatkowej jest kompromitujące dla państwa.

Podatnik ma zaawansowane stadium stwardnienia rozsianego bocznego. Państwo odmawia sfinansowania dostępnych drogich terapii, uzasadniając, że nie ma na to w budżecie pieniędzy, a jednocześnie nie widzi interesu ani publicznego, ani prywatnego w udzieleniu ulgi podatkowej w poniżej przedstawionych okolicznościach. Co więcej, urzędnicy świadomie naruszają prawo, bo egzekwują zobowiązanie, które najpóźniej w marcu br. uległo przedawnieniu. Ale każdy urzędnik boi się odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdy stwierdzi, że zobowiązanie jest przedawnione.

Dwa sprzeczne wyroki

