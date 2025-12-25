Ma stwardnienie rozsiane, państwo od 20 lat ściga go za wątpliwy podatek. „To jest system”

Pan Sławomir jest śmiertelnie chory, ma stwardnienie rozsiane boczne. Ciągle walczy o choć odrobinę sprawiedliwości przed śmiercią. Był powszechnie szanowanym, skromnym i uczciwym nauczycielem w Grójcu, gdy 20 lat temu znajoma prowadząca warsztat samochodowy, zachorowała i poprosiła go, aby jej pomógł. Aby jej pieniędzmi płacił za zobowiązania wobec pracowników i dostawców. Urzędnicy fiskusa – zarówno urzędu skarbowego jak i izby skarbowej w Warszawie – zrobili z niego oszusta i przestępcę. Cytując klasyka – powiedzieć, że zniszczyli mu życie, to nic nie powiedzieć. Nadużywali uprawnień lub wręcz popełniali przestępstwa z wykorzystaniem procedur prawnych. Działania te firmował NSA.

WSA w Warszawie 16.12.2025 r. odroczył do 30.12.2025 r. publikację wyroku w sprawie skargi na odmowę udzielenia ulgi podatkowej Panu Sławomirowi. Rzucało się w oczy, że sędziowie nie byli w stanie znaleźć odpowiednich słów do określenia liczby świństw, przykrości i przestępstw do jakich posunęli się urzędnicy wobec śmiertelnie chorego człowieka. Sprawa ma sygnaturę III SA/Wa 2078/25.

Dotyczy ona umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym za 2005 r., czyli sprzed 20 lat. Zaległość wynosi 400 tys. zł i jest egzekwowana, ale wobec braku dochodów, zajęto dom podatnika, który jest nieuleczalnie chory. To, że w sprawie trzeba wykorzystywać tryb udzielenia ulgi podatkowej jest kompromitujące dla państwa.

Podatnik ma zaawansowane stadium stwardnienia rozsianego bocznego. Państwo odmawia sfinansowania dostępnych drogich terapii, uzasadniając, że nie ma na to w budżecie pieniędzy, a jednocześnie nie widzi interesu ani publicznego, ani prywatnego w udzieleniu ulgi podatkowej w poniżej przedstawionych okolicznościach. Co więcej, urzędnicy świadomie naruszają prawo, bo egzekwują zobowiązanie, które najpóźniej w marcu br. uległo przedawnieniu. Ale każdy urzędnik boi się odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdy stwierdzi, że zobowiązanie jest przedawnione.

Dwa sprzeczne wyroki