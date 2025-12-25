Tu dziś zrobisz zakupy. Działają nowe przepisy

Dziś pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, jednego z najważniejszych świąt chrześcijańskich, które upamiętnia narodziny Jezusa Chrystusa. 25 grudnia to dzień wolny od pracy, co wiąże się z faktem, iż w tym dniu obowiązuje zakaz handlu.

Gdzie dziś zrobimy zakupy?

Warto przypomnieć, że od tego roku obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi sklepy zamknięte są również w Wigilię (dotychczas 24 grudnia obowiązywały skrócone godziny pracy). To oznacza, że niemożliwe będą zakupy w takich sieciach jak np. Lidl, Biedronka, czy Auchan. Nie jest jednak tak, że osoby, którym skończyły się świąteczne zapasy nie będą miały możliwości zaopatrzenia się. Ustawa o zakazie handlu przewiduje bowiem szereg wyjątków, co oznacza, że działalność mogą prowadzić dziś m.in. stacje paliw, ale też placówki, w których za ladą stanie właściciel. To przypadek chociażby Żabki.

– Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy — wskazywało biuro prasowe Żabki w komentarzu dla „Faktu".

Tym samym, to czy 25 grudnia czynne będą Żabki, będzie zależało od decyzji właściciela. To on zdecyduje również o godzinie otwarcia placówki. Informacje w tej sprawie najlepiej śledzić w aplikacji Żappka oraz na stronie internetowej Żabki.

Podobne zasady dotyczące zakazu handlu będą obowiązywać 26 grudnia. Warto podkreślić, że jedyna możliwość zrobienia większych zakupów w tym tygodniu pojawi się dopiero w sobotę 27 grudnia. Osoby, których lodówki będą po świętach świeciły pustkami powinny się w tym dniu zmobilizować, gdyż 28 grudnia przypada niedziela niehandlowa. Będzie to pierwsza taka niedziela w tym miesiącu. Przypomnijmy, że za sprawą wspomnianych przepisów w zamian za wolną Wigilię ustanowiono trzecią niedzielę handlową w grudniu (dotychczas sklepy były otwarte w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie).

Czytaj też:

Wolna Wigilia wywołuje frustrację. Pracownicy niezadowoleniCzytaj też:

„Na pół gwizdka". Ministra szczerze o pracy w Wigilię