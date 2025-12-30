Kredyty w euro jak frankowe? Sądy nie mają wątpliwości

Rok 2025 przyniósł jednoznaczny sygnał dla banków i kredytobiorców. Spośród kilkudziesięciu zapadłych wyroków w sprawach kredytów waloryzowanych do euro zdecydowana większość zakończyła się stwierdzeniem nieważności umów. Co istotne – dotyczy to nie jednego sądu, lecz całego kraju.
Zbliża się koniec roku – czas podsumowań. Tym razem garść statystycznych informacji na temat wyroków, jakie zapadają przed polskimi sądami w sprawach kredytów waloryzowanych do euro. Prezentowana próbka to wszystkie wyroki, jakie w tychże sprawach w 2025 r. uzyskali dla swoich klientów mecenasi z Pledziewicz Kancelaria sp. k. w Toruniu.
Jak orzekają sądy?
