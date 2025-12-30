Renta wdowia również dla młodszych? Przełomowa deklaracja ministry

1 stycznia minie pierwsza rocznica wprowadzenia renty wdowiej. To połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub na odwrót.

Wypłaty renty wdowiej uruchomiono w lipcu. Z ostatnich danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory świadczenie otrzymało ok. milion wdów i wdowców. Osoby te zyskały średnio 351 zł miesięcznie.

Aby uzyskać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:





suma świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obecnie to kwota 5636,73 zł brutto,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

ukończyć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Renta wdowia trafi do młodszych? Dziemianowicz-Bąk odpowiada

Duże kontrowersje budzi ostatni kryterium, gdyż wyklucza z pomocy m.in. osoby w wieku 50 plus, które często ponoszą jeszcze koszty związane z z wychowaniem dzieci. Petycja w sprawie zmian zasad przyznawania renty wdowiej, tak by świadczenie trafiało również do młodszych znalazła się na biurku prezydenta, jak również w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwestia ta pojawiła się w dzisiejszym wywiadzie szefowej resortu w audycji „Gość Radia Zet”. Jeden z internautów zapytał, czy jest szansa, że świadczenie trafi również do 50-letnich wdów?

– Zgodnie z ustawą, program będzie podlegał ewaluacji i mam nadzieję modyfikacjom. Wpisaliśmy do ustawy, że najpóźniej w 2028 roku rząd (dowolny rząd, jaki by nie był skonstruowany) będzie miał obowiązek, żeby przeanalizować dotychczasowe funkcjonowanie renty wdowiej, w celu poszerzenia grona odbiorców tego świadczenia, a więc – myślę, że tak – odpowiedziała w internetowej części audycji Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

– Na pewno, jeśli będzie to zależało od lewicy, to będziemy dążyć do tego, żeby renta wdowia trafiała do jak najszerszego grona wdów i wdowców, bez tych ograniczeń, jeśli chodzi o wiek owdowienia – dodała.

Czytaj też:

Renta wdowia już dla 40-latków? Polacy zabrali głosCzytaj też:

Renta wdowia w 2026 r. Od takiej kwoty nie otrzymasz świadczenia