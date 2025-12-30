Dobre wieści dla ponad 100 tys. emerytów. Ważny komunikat ZUS

Na początku sierpnia br. parlament przyjął ustawę zakładającą ponowne wyliczenia świadczeń – na nowych, korzystniejszych zasadach – dla tzw. emerytów czerwcowych z lat 2009-2019. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku.

Wraz z początkiem przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019. Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.

– W styczniu ZUS rozpocznie przeliczanie „czerwcowych emerytur”. Pamiętaj: Zrobimy to z urzędu – nie jest potrzebny wniosek. Wysokość Twojej emerytury lub renty rodzinnej przeliczymy najpóźniej 31 marca 2026 roku – informuje ZUS na platformie X.

Ustawa ws. czerwcowych emerytur. Zmiany dla ponad 100 tys. osób

Przypomnijmy, że problem z czerwcowymi emeryturami dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, miały przyznane niższe świadczenia niż wnioskujący np. w kwietniu czy maju. Wszystko przez to, że w tym miesiącu nie uwzględniano dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a jedynie roczną. Parlamentarzyści naprawili ten błąd i jednogłośnie przyjęli nowe przepisy. Przewidują one, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu, będzie miał prawo do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia (przepisy nie przewidują wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem). Wysokość emerytury zostanie ustalona tak, jakby dana osoba przeszła na emeryturę w maju danego roku, co oznacza, że świadczenia będą wyższe i uwzględnią korzystniejsze zasady waloryzacji.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że przeliczone zostaną świadczenia ok. 103 tys. osób, a przeciętna podwyżka wyniesie ok. 220 zł.

