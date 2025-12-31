Spektakularny skok na bank w Niemczech. Złodzieje przewiercili się do skarbca

Spektakularny napad na bank Sparkasse w Gelsenkirchen porównywany jest do filmowego skoku Henryka Kwinty. Złodzieje dostali się do skarbca, przewiercając się przez grubą ścianę, a następnie splądrowali skrytki depozytowe. Policja podkreśla, że była to akcja perfekcyjnie przygotowana, przeprowadzona w czasie świątecznego zamknięcia oddziału.

Precyzyjne włamanie

Niemieckie media opisują włamanie jako przestępstwo zrealizowane z wyjątkową precyzją. Sprawcy wykorzystali okres, w którym placówka była nieczynna od Wigilii, oraz specjalistyczne wiertło, którego – jak zaznacza policja – nie można kupić w zwykłym markecie budowlanym. Według ustaleń funkcjonariuszy, włamywacze wywiercili otwór prowadzący bezpośrednio do skarbca i stamtąd dostali się do skrytek.

Alarm pożarowy uruchomił się dopiero po pewnym czasie, co dało przestępcom przestrzeń do spokojnego działania. Śledczy przypuszczają, że podczas wiercenia używano wody, aby ograniczyć pył i przegrzewanie sprzętu, co dodatkowo utrudniło wykrycie napadu. Rzecznik policji cytowany przez „Bild” podkreślił, że sprawcy musieli dysponować zarówno odpowiednią wiedzą techniczną, jak i profesjonalnym sprzętem.

Wstępne ustalenia wskazują, że złodzieje dostali się do budynku od strony parkingu i tą samą drogą wynieśli łup. Pod obiektem znajdują się podziemne korytarze prowadzące w kierunku banku, a przestępcy przewiercili się do skarbca z jednego z biur. Sforsowanych zostało kilka tysięcy skrytek – w sumie w skarbcu znajdowało się około 3300 skrytek depozytowych, wynajmowanych przez ponad 2700 klientów.

Kilkanaście milionów

Policja szacuje straty na kilkanaście milionów euro. W opublikowanym we wtorek komunikacie poinformowano, że zgłosili się już pierwsi świadkowie. Według ich relacji, w nocy z soboty 27 grudnia 2025 r. na niedzielę 28 grudnia widziano kilku mężczyzn z dużymi torbami na klatce schodowej wielopoziomowego parkingu przylegającego do banku.

Przed oddziałem Sparkasse zebrały się osoby, które mogły stracić swoje depozyty. Część klientów, obawiając się o oszczędności, zwróciła się do prawników. Policja prowadzi intensywne śledztwo i apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o sprawcach tego zuchwałego napadu.

Czytaj też:

Kredyty w euro jak frankowe? Sądy nie mają wątpliwościCzytaj też:

Ukryte zagrożenie w telefonie. Klienci banków tracą całe oszczędności