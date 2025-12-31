Polska pójdzie w ślady Bułgarii? Na razie jesteśmy sceptyczni

Wraz z początkiem przyszłego roku mieszkańcy Bułgarii znajdą się w nowej rzeczywistości. 1 stycznia 2026 roku kraj ten przyjmie walutę euro. Czy w najbliższych latach Polska zdecyduje się na podobny krok? Na dziś wydaje się to niemal nierealne, zarówno z powodów politycznych, jak i gospodarczych.

Polacy sceptyczni wobec euro

Przyjęcia europejskiej waluty nie chcą sami Polacy. Dowodzi tego najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Zapytano w nim czy Polska w ciągu najbliższych 10 lat powinna przyjąć euro zamiast złotego. Na „tak” było jedynie 28,5 proc. ankietowanych, a aż 62 proc. jest przeciwko przystąpieniu naszego kraju do strefy euro.

Podobne wynikiprzyniósł przeprowadzony w połowie tego roku sondaż pracowni SW Research dla „Wprost". W naszym badaniu grono przeciwników euro również wyniosło 62 proc., podczas gdy odsetek zwolenników to tylko 23,3 proc. W przeprowadzonym rok wcześniej sondażu euro w Polsce nie chciało 61 proc. badanych, a 26 proc. wyraziło odmienną opinię.

Badanie IBRiS pokazuje, że poparcie dla wprowadzenia euro rośnie wraz z wielkością miejsca zamieszkania (na wsi euro chce zaledwie 15 proc. badanych). Nawet jednak w dużych miastach (powyżej 250 tys. mieszkańców) przewaga zwolenników europejskiej waluty nie jest przytłaczająca (48 proc. vs. 40 proc.). Autorzy badania zwracają również uwagę, że wśród respondentów z wyższym wykształceniem grono przeciwników euro przewyższa grupę zwolenników (50 proc. vs. 39 proc.).

Różnice w podejściu do euro widać również wśród zwolenników obecnej koalicji i opozycji. Blisko dwie trzecie sympatyków obozu rządzącego (66 proc.) uważa, że w perspektywie najbliższej dekady powinniśmy przystąpić do strefy euro. Wśród głosujących na ugrupowania opozycyjne odsetek ten wyniósł zaledwie 8 proc.

Po przystąpieniu do strefy euro przez Bułgarię, europejskiej waluty – poza Polską – nie będą mieć już tylko: Rumunia, Czechy, Węgry, Szwecja i Dania.

Badanie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zrealizowano w dniach 19-20 grudnia metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1068 osób.

Czytaj też:

Kiedy euro w Polsce? Jasna deklaracja ministra finansówCzytaj też:

Nie chcą euro, ale je dostaną. Ten kraj zmieni walutę mimo kryzysu