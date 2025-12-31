Polacy liczą na poprawę sytuacji finansowej w 2026 r.? Niepokoją opinie seniorów

2026 rok zbliża się wielkimi krokami. Nowy rok na ogół witamy z nadziejami na zmiany na lepsze, również pod względem finansowym. Czy Polacy spodziewają się w przyszłym roku poprawy swojej sytuacji finansowej? Sprawdziła to pracownia SW Research.

W sondażu na zlecenie „Wprost” postawiono respondentom pytanie: „Czy w 2026 r. spodziewa się Pan/Pani poprawy swojej sytuacji finansowej?”. Okazuje się, że jesteśmy w tej sprawie podzieleni. 46,2 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „nie”, ale 36,1 proc. badanych liczy, że jego sytuacja finansowa w przyszłym roku polepszy się. 17,7 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Seniorzy nie liczą na poprawę sytuacji finansowej w 2026 r.

Na poprawę sytuacji finansowej częściej liczą mężczyźni. Poprawy oczekuje niespełna 40 proc. badanych, podczas gdy wśród pań odsetek ten wyniósł nieco ponad 33 proc. Niemal połowa kobiet (49,2 proc.) uważa, że ich sytuacja finansowa w 2026 roku nie polepszy się (wśród panów – 43 proc.).