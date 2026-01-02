Nowy rok, nowe kary. Surowe przepisy uderzają w nieostrożnych

Nowelizacja przepisów przeciwpożarowych, która weszła w życie 2 stycznia 2026 r., znacząco zaostrza sankcje za działania stwarzające ryzyko pożaru. Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego 15 grudnia 2025 r. podwyższa maksymalne grzywny oraz rozszerza zakres odpowiedzialności osób naruszających zasady bezpieczeństwa.

Zwiększenie kar

Najważniejszą zmianą jest zdecydowane zwiększenie kar za wypalanie traw oraz rozpalanie ognia w miejscach szczególnie narażonych na pożary, takich jak lasy, łąki czy torfowiska. Dotychczas maksymalna grzywna wynosiła 5 tys. zł, natomiast od początku 2026 r. może sięgnąć nawet 30 tys. zł. Wyższe będą także mandaty — ich górna stawka wzrosła z 500 zł do 5 tys. zł.

Ustawa modyfikuje również katalog środków karnych. Usunięto karę nagany, zastępując ją możliwością orzeczenia ograniczenia wolności wobec osób, które swoimi działaniami narażają innych na niebezpieczeństwo lub mogą utrudnić prowadzenie akcji ratowniczych. Takie rozwiązanie ma być stosowane zwłaszcza w przypadku wykroczeń, które mogą sprzyjać szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Ochrona przeciwpożarowa

Zaostrzone przepisy obejmują również osoby, które nie przestrzegają obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową budynków i terenów. Sankcje grożą m.in. za wypalanie traw w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań lub lasu oraz za działania, które mogą utrudnić ruch drogowy. Odpowiedzialność poniosą także ci, którzy lekkomyślnie obchodzą się z ogniem lub nie kontrolują miejsc wypalania.

Nowelizacja obejmuje wszystkie czynności zwiększające ryzyko pożaru, niezależnie od miejsca ich wystąpienia. Jej celem jest ograniczenie liczby pożarów oraz wzmocnienie ochrony terenów leśnych i zabudowanych. Surowsze przepisy mają również ułatwić służbom walkę z wykroczeniami, które co roku powodują poważne straty.

