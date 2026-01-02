Od 1 stycznia zasiłek pogrzebowy w nowej kwocie. Zmiany po 15 latach

Wraz z początkiem 2026 roku kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła do poziomu 7000 zł. Od 2011 roku zasiłek ten wynosił 4000 zł, co oznacza, że podwyżka świadczenia nastąpiła po 15 latach. Co istotne, kwota ma być waloryzowana, w sytuacji, gdy inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

Podniesienie zasiłku pogrzebowego było oczekiwane przez Polaków. Dowodzi tego przeprowadzony ponad rok temu sondaż SW Research dla „Wprost". Jedynie 12,3 proc. respondentów uznało, że 4000 zł to odpowiednia wysokość zasiłku i powinna pozostać. Niemal 80 proc. badanych stwierdziło jednak, że kwota ta jest zbyt niska i powinna wzrosnąć, a zaledwie 2,6 proc. ankietowanych opowiedziało się za obniżką dotychczasowej kwoty. Niespełna 1,5 proc. uczestników sondażu twierdzi natomiast, że zasiłek pogrzebowy w ogóle nie powinien obowiązywać.

Zasiłek pogrzebowy. Kto może się ubiegać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zwraca uwagę, że pełna kwota zasiłku pogrzebowego przysługuje członkom rodziny zmarłego, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu. Do rodziny zalicza się m.in. małżonka, rodziców, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzeństwo, dziadków, wnuki czy osoby pod opieką prawną. Osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie. W praktyce oznacza to, że jeśli na pochówek wydano np. 10 000 zł, to osoba spoza rodziny, która wydała 7000 zł otrzyma 2800 zł (70 proc. z 4000 zł), druga osoba, która wydała pozostałe 3000 zł dostanie 1200 zł (30 proc. z 4000 zł).

Warto podkreślić, że za koszty pogrzebu uznaje się udokumentowane rachunkami koszty powstałe od chwili śmierci osoby, do chwili zakończenia pochówku. To oznacza, że z zasiłku pogrzebowego nie można sfinansować np. kosztów nagrobka, czy stypy.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) i złożyć go w oddziale ZUS, przesłać pocztą tradycyjną, przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem upoważnionego zakładu pogrzebowego. Choć sam wniosek można złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą, rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo w postaci kopii potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałami.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że w 2024 roku wypłacono prawie 360 tys. zasiłków pogrzebowych, na łączną kwotę 1 44 0 mln zł.

