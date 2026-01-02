Ta grupa chce przywrócenia handlu w Wigilię? Sondaż dla „Wprost”

Ostatni miesiąc 2025 roku przyniósł znaczące zmiany w handlu. W związku z wprowadzeniem Wigilii ustawowo wolnej od pracy, po raz pierwszy 24 grudnia nie mieliśmy możliwości dokonania ostatnich przedświątecznych zakupów (dotychczas sklepy były czynne do ok. 14.00). Pojawiła się za to trzecia niedziela handlowa w miesiącu (na przestrzeni ostatnich pięciu lat obowiązywały dwie niedziele handlowe przed Bożym Narodzeniem), a część sieci wydłużyła przed świętami godziny otwarcia, nawet do 1.00 w nocy.

Najlepiej zarabiający chcą handlu w Wigilię?

Jak Polacy oceniają zmiany? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost”. Okazuje się, że ponad połowa z nas (53,3 proc.) uważa, że to dobrze, że wprowadzono dodatkową niedzielę handlową w zamian za za zakaz handlu w Wigilię. Przeciwnego zdania jest 26,4 proc. ankietowanych, a co piąty uczestnik sondażu nie ma zdania w tej sprawie (20,2 proc.).

Z badania wynika, że nieco częściej zmiany krytykują kobiety (29 proc., wobec 23,8 proc. wśród mężczyzn), ale odsetek pozytywnie oceniających wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w zamian za wolną Wigilię jest zbliżony (odpowiednio 53,7 i 52,9 proc.).