W takiej sytuacji nie przysługuje wyższy zasiłek pogrzebowy. ZUS wyjaśnia

Od 1 stycznia br. zasiłek pogrzebowy wzrósł z dotychczasowych 4000 do 7000 zł. Poprzednia kwota obowiązywała od 2011 roku, co oznacza, że wzrost świadczenia nastąpił po 15 latach. Warto również podkreślić, że nowa kwota będzie waloryzowana, w sytuacji, gdy inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

Zasiłek pogrzebowy wyższy od 2026 r. Co, jeśli zgon nastąpił jeszcze w 2025 r?

O podwyżce zasiłku pogrzebowego przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wskazując, że kluczową kwestią uprawniającą do otrzymania świadczenia w nowej kwocie jest data śmierci, a nie data złożenia wniosku o zasiłek. – Podwyższony zasiłek przysługuje, jeśli bliska osoba zmarła 1 stycznia 2026 r. lub później – podkreśla ZUS.

To oznacza, że jeśli ubiegamy się o zasiłek pogrzebowy w tym roku, a bliska nam osoba zmarła jeszcze w roku 2025, otrzymamy 4000 zł wsparcia.

twitter

Pełna kwota zasiłku pogrzebowego przysługuje członkom rodziny zmarłego, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu. Do rodziny zalicza się m.in. małżonka, rodziców, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzeństwo, dziadków, wnuki czy osoby pod opieką prawną. Osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

Co istotne, za koszty pogrzebu uznaje się udokumentowane rachunkami koszty powstałe od chwili śmierci osoby, do chwili zakończenia pochówku. To oznacza, że z zasiłku pogrzebowego nie można sfinansować np. kosztów nagrobka, czy stypy.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) i złożyć go w oddziale ZUS, przesłać pocztą tradycyjną, przekazać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem upoważnionego zakładu pogrzebowego. Choć sam wniosek można złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą, rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo w postaci kopii potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałami.

Czytaj też:

Stypa i nagrobek z zasiłku pogrzebowego? ZUS odpowiadaCzytaj też:

Czy na L4 można iść na cmentarz? Jest kluczowy warunek