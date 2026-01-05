Oszustwo „na nadpłatę”. Nie daj się nabrać na taką wiadomość

Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane lub środki finansowe. Oszuści wysyłają wiadomości e-mail, w których informują o zwrocie nadpłaty podatku PIT spowodowanej błędem w obliczeniach systemu. Proszą o potwierdzenie danych bankowych w celu rzekomego uruchomienia procedury zwrotu.

Resort finansów ostrzega przed oszustami. Treść fałszywej wiadomości

– W wyniku automatycznej weryfikacji Pana/Pani rozliczenia podatkowego za rok 2024 stwierdziliśmy nadpłatę podatku w wysokości 2593,02 PLN spowodowaną błędem w obliczeniach systemu. Aby uruchomić procedurę zwrotu, prosimy o potwierdzenie danych bankowych – czytamy w treści fałszywej wiadomości.

W dalszej części wiadomości oszuści nakłaniają do kliknięcia w link, który ma przekierować do portalu e-Urząd Skarbowy. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć informacje lub wyłudzić środki finansowe.

– Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail, informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego – podkreśla resort.

Ministerstwo wskazuje, że informacje o nadpłacie podatku można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl lub w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. W przypadku gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, podatnik powinien zadzwonić i wyjaśnić tą sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30.

