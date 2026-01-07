Koniec z wolnym 6 stycznia? Pojawiła się petycja

Święto Trzech Króli było dniem ustawowo wolnym od pracy do 1960 roku, kiedy to władze PRL usunęły je z oficjalnego kalendarza. Na początku tego wieku pojawiły się inicjatywy obywatelskie zmierzające do przywrócenia wolnego 6 stycznia. Ostatecznie jesienią 2010 roku posłowie przegłosowali nowelizację Kodeksu pracy, która ponownie ustanawiała Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy.

Tymczasem w połowie zeszłego roku do Senatu trafiła petycja, w której zaproponowano usunięcie Święta Trzech Króli z katalogu ustawowych dni wolnych od pracy. Autor petycji podkreśla, że jego postulat wynika z dogłębnej analizy obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju. Zniesienie dnia wolnego od pracy przypadającego 6 stycznia miałoby wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy, a także minimalizację jego negatywnego wpływu na gospodarkę oraz na lepsze dostosowanie kalendarza świąt do współczesnych potrzeb Polski. Ponadto – jak przekonuje twórca petycji – wolny 6 stycznia powoduje zastój w firmach.

– To w połączeniu z okresem świątecznym w grudniu, który przypada na koniec roku powoduje, że firmy przez kilka tygodni mają mniejszy ruch, jeśli chodzi o wydajność pracy swoich pracowników. Odbija się to negatywnie na realizacji planów produkcyjnych, obsłudze klienta i płynności operacyjnej – podkreśla autor petycji.

Polacy nie dadzą sobie odebrać wolnego w Trzech Króli?

Jak przypomina pulshr.pl, w czerwcu zeszłego roku petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji. Jak dotąd nie podjęto jednak działań w tej sprawie.

Kwestia zniesienia dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli była dość mocno dyskutowana przed rokiem, gdy parlament zgodził się na ustanowienie dniem wolnym od pracy Wigilii. Wygląda jednak na to, że Polacy przyzwyczaili się do wolnego 6 stycznia i nie chcą, aby dzień ten im odebrać. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonego rok temu sondażu SW Research dla „Wprost”. Na pytanie „Czy 6 stycznia powinien pozostać dniem wolnym od pracy?" blisko dwie trzecie ankietowanych (65,4 proc.) odpowiedziało twierdząco, a tylko 19 proc. było przeciwnego zdania. 15,6 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

