Szykuje się udany rok dla emerytów. Wielu zyska dodatkowe 3000 zł „na rękę”

W marcu, a zatem już za niespełna dwa miesiące nastąpi tegoroczna waloryzacja rent i emerytur. Ze wstępnych szacunków wynika, że podwyżka świadczeń wyniesie w tym roku 4,88 proc. W praktyce oznaczałoby to, że minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1878,91 zł do 1970,60 zł brutto. Tym samym najniższe świadczenie pójdzie w górę o 91,69 zł brutto. W ujęciu netto seniorzy otrzymujący minimalną emeryturę zyskają 83,44 zł miesięcznie. Osoby pobierające emeryturę w wysokości 3000 zł brutto zyskają ok. 146 zł brutto (115 zł netto), z kolei przy emeryturze na poziomie 4000 zł brutto zysk wyniesie niemal 200 zł brutto o ok. 155 zł netto.

Kwota minimalnej emerytury jest istotna z jeszcze jednego powodu. Ma to związek z faktem iż w takiej wysokości wypłacane będą 13. i 14. emerytury. Wypłata pierwszego ze świadczeń nastąpi w kwietniu, zaś „czternastki” najprawdopodobniej będą wypłacane po wakacjach. Warto przypomnieć, że „trzynastki” wypłacane są wszystkim emerytom w pełnej kwocie, ale już w przypadku 14. emerytury obowiązuje próg 2900 zł brutto, co oznacza, że osoby pobierające świadczenie w tej kwocie otrzymają 1970,60 zł brutto, a pozostałych przypadkach stosowany będzie mechanizm „złotówka za złotówkę”. I choć emerytury są co roku waloryzowane, to wspomniany próg pozostaje bez zmian, wskutek czego wiele osób musi liczyć się z tym, że otrzyma „czternastkę” w niższej kwocie.

Kto zyska dodatkowe 3000 zł?

Z wyliczeń przedstawionych przez „Fakt” wynika, że osoby, których nie obejmuje próg dochodowy otrzymają w tym roku „na rękę” dodatkowe 3000 zł.

Gazeta zwraca uwagę, że coraz częściej seniorzy słyszą o o tym, że opłaca się złożyć wniosek w ZUS o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy i dzięki temu cieszyć się wyższymi świadczeniami. Nie wszystkim to się jednak opłaci.

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł ma symbol EPD-21. Jeśli emeryt lub rencista złoży taki wniosek w ZUS, to z jego emerytury, renty, a także dodatków takich jak 13. i 14. emerytura nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Będzie tak do momentu, aż suma świadczeń w danym roku przekroczy 30 tys. zł. Wówczas ZUS zacznie pobierać ze świadczenia miesięczne zaliczki na podatek w wysokości 12 proc. (bez pomniejszania zaliczki o 300 zł), a kwota do wypłaty będzie niższa niż przed złożeniem wniosku EPD-21

Złożenie wniosku powinny rozważyć osoby, które mają pobieraną zaliczkę na podatek z 13. i 14. emerytury, ale ich roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł. W ich przypadku urząd skarbowy zwraca zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną z „trzynastki” i „czternastki”, ale dopiero po rozliczeniu rocznym.

