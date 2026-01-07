Połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty. Są najnowsze dane

– W lipcu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7246,64 zł i była niższa o 18,3 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (8666,43 zł) – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7246,64 oznacza, że na początku drugiej połowy 2025 roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w czerwcu mediana wynagrodzeń wyniosła 7138,25 zł, czyli o ponad 108 zł mniej. Kwota ta była o 18,6 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (wówczas 8766,10 zł).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Tyle naprawdę zarabiamy

GUS wskazuje, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7447,27 zł, a wśród kobiet – 7067,51 zł.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie 35-44 lata – wyniosła ona 7549,20 zł. Najniższą wartość odnotowano w grupie 24 lata i mniej – wyniosła 58,31,31 zł. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8519,29 zł, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł.

Warto podkreślić, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W lipcu br. wyniosło ono 8666,43 zł. Jak zauważa GUS, to o 18,3 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9231,03 zł brutto, a wśród kobiet było to 8491,37 zł.

