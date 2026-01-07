Kursy walut 7 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w środę przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 7 stycznia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6035 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2105 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5279 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8629 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – środa, 7 stycznia

dolar –3,6035 zł

euro –4,2105 zł

frank szwajcarski – 4,5279 zł

funt szterling – 4,8629 zł

Kursy walut na przełomie roku

Kursy walut – poniedziałek, 5 stycznia

dolar – 3,6045 zł

euro – 4,2110 zł

frank szwajcarski –4,5263 zł

funt szterling – 4,8458 zł

Kursy walut – piątek, 2 stycznia

dolar – 3,5963 zł

euro – 4,2156 zł

frank szwajcarski –4,5314 zł

funt szterling – 4,8391 zł

Kursy walut – środa, 31 grudnia

dolar – 3,6016 zł

euro – 4,2267 zł

frank szwajcarski –4,5390 zł

funt szterling – 4,8399 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 5 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:

Kursy walut 2 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?