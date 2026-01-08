Ważny ruch Allegro. Sprzedaje biznes w dwóch krajach

Allegro ogłosiło podpisanie umowy sprzedaży wszystkich udziałów w swoich spółkach zależnych działających w Słowenii i Chorwacji. Nowym właścicielem biznesów zostanie grupa inwestycyjna Mutares, a finalizacja transakcji ma nastąpić w pierwszej połowie tego roku.

Allegro poinformowało w środę o podpisaniu umowy sprzedaży wszystkich udziałów w swoich spółkach zależnych działających w Słowenii i Chorwacji. Nowym właścicielem biznesów zostanie niemiecka grupa inwestycyjna Mutares.

Jak podaje RMF FM, na mocy zawartej umowy, Mutares przejmie 100 proc. udziałów w spółkach Mimovrste d.o.o. (Słowenia) oraz Internet Mall d.o.o. (Chorwacja), a także dedykowane zasoby technologiczne i zespoły z siedzibą w Czechach, które wspierają działalność tych firm. Całość sprzedawanego segmentu określana jest jako Mall South.

Allegro sprzedaje biznes w Słowenii i Chorwacji

Allegro podkreśla, że transakcja ta zamyka wieloetapowy proces restrukturyzacji Grupy Mall, będący jednym z kluczowych priorytetów strategicznych spółki. Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku. Sprzedaż wymaga jeszcze zgód odpowiednich organów antymonopolowych.

Zmiany mają uprościć strukturę międzynarodową Allegro i pozwolić na koncentrację kapitału oraz rozwoju w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. – Po zakończeniu reorganizacji i integracji aktywów w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Grupa uznała, że działalność w Słowenii i Chorwacji najlepiej rozwinie się pod skrzydłami wyspecjalizowanego właściciela – podkreśla Allegro.

Sprzedawany segment Mall South w ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2025 roku wygenerował przychody na poziomie 291,2 mln zł. To spadek o 7,8 proc. w ujęciu rocznym. Wartość sprzedanych towarów brutto wyniosła 387,1 mln zł, co oznacza spadek o 6,7 proc.

Allegro podkreśla, że transakcja pozytywnie wpłynie na skorygowaną EBITDA Grupy, eliminując straty operacyjne generowane przez Mall South. Spółka przypomina także, że szacowany negatywny wpływ transakcji na wynik netto (235 mln zł) został już uwzględniony w wynikach finansowych za czwarty kwartał zeszłego roku.

Jak przypomina RMF FM, Allegro kupiło całą Grupę Mall w kwietniu 2022 roku za 867 mln euro. Zapowiadano wówczas, że fuzja rozszerzy działalność grupy na rynki Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Chorwacji.

Allegro jest obecne w Polsce od grudnia 1999 roku. Siedziba spółki znajduje się w Luksemburgu, a jej akcje notowane są na warszawskiej giełdzie. W 2016 roku Allegro zostało przejęte przez konsorcjum funduszy inwestycyjnych za 12,7 mld zł.

