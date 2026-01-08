Rewolucyjne zmiany w L4 coraz bliżej. Jest decyzja Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w środę ustawę, która zmienia zasady przyznawania i kontrolowania L4. Przyjęte pod koniec listopada zeszłego roku przez parlament przepisy zakładają m.in. przebudowę orzecznictwa lekarskiego w ZUS, a także nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich.

– Tam, gdzie jest dobre prawo, prezydent ustawy podpisuje- tak do decyzji prezydenta odniósł się w RMF FM szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.

Na orzeczenia mamy czekać krócej. W niemal wszystkich przypadkach decyzję będzie mógł podejmować jeden lekarz, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Wyjątkiem będą sprawy bardzo skomplikowane, wówczas decyzję podejmie trzech lekarzy. To uproszczenie ma przyspieszyć cały proces.

L4 po nowemu. Rewolucyjne zmiany już wkrótce

Zmiany zakładają, że zaostrzone będą zasady kontroli i łatwiej będzie stracić zasiłek chorobowy. Problem mogą mieć osoby, które przebywając na L4 będą pracować zarobkowo, wykonując czynności niezgodne z celem zwolnienia (poza drobnymi sprawami, jak zakupy), albo podejmować działania przedłużające chorobę (na przykład wybierać się w forsowną podróż podczas rekonwalescencji). Z drugiej strony mamy do czynienia z liberalizacją dotychczasowych zasad, w związku z czym nie każda aktywność w czasie zwolnienia będzie uznawana za pracę zarobkową. Wyjątek obejmie czynności incydentalne, wymuszone ważnymi okolicznościami, np. gdy brak reakcji pracownika mógłby narazić firmę na straty. Dopuszczalna będzie również możliwość, aby pracownik przebywający na L4 w jednej firmie, mógł pracować u innego pracodawcy. Będzie to możliwe, jeśli stan zdrowia pracownika na to pozwoli i lekarz zaznaczy to w zwolnieniu. W tym samym czasie będzie pobierać pełne wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy.To ważna zmiana dla osób z dwoma etatami.

Za sprawą nowych przepisów ZUS będzie mógł kontrolować nie tylko osoby ubezpieczone, ale także tych, którzy już zakończyli ubezpieczenie chorobowe. Instytucja będzie mogła zażądać dokumentacji medycznej od lekarza, który wystawił zwolnienie, albo od placówki medycznej. Wszystko po to, by sprawdzić, czy osoba na zwolnieniu rzeczywiście nie jest zdolna do pracy. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu, czy osoba nie podejmuje działań, które wykluczają ją z prawa do zwolnienia. W przypadku zasiłku opiekuńczego ZUS sprawdzi, czy w domu nie ma innych osób, które mogłyby zająć się chorym członkiem rodziny.

Większość zmian zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy.

