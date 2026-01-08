„Babciowe” po 15 miesiącach. Ta opcja cieszy się największym zainteresowaniem

1 stycznia minęło 15 miesięcy od wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Sztandarowy program Koalicji Obywatelskiej ma na celu wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

„Babciowe” po 15 miesiącach. Ta opcja cieszy się największym wzięciem

Z danych przekazanych naszej redakcji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że od momentu uruchomienia programu wpłynęło blisko 935 tys. wniosków o „babciowe". – W okresie 1 października 2024 r. – 30 listopada 2025 r. wpłynęło 934,8 tys. wniosków na 952,1 tys. dzieci w ramach programu „Aktywny Rodzic” – poinformowało „Wprost” biuro prasowe resortu rodziny.

Największym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywnie w żłobku” – 372,5 tys. wniosków na 378,8 tys. dzieci. Drugie miejsce zajmuje „Aktywnie w domu” – 288,9 tys. wniosków na 294,5 tys. dzieci. Najmniej dokumentów złożono w ramach opcji „Aktywni rodzice w pracy”– 273,4 tys. wniosków na 278,8 tys. dzieci.

– Łączna liczba wypłat świadczeń z programu Aktywny Rodzic wypłat w okresie od 1 października 2024 r. do 30 listopada 2025 r. to 5 172,4 tys. świadczeń na kwotę ponad 6 mld 419 mln zł – informuje nas resort rodziny.

Wnioski o „babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

