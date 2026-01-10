Po spotkaniu Tusk-Czarzasty. Przełom ws. reformy PIP?

Na przełomie roku premier Donald Tusk zdecydował o zablokowaniu dalszych prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Niezadowolenie szefa rządu wywołały nowe kompetencje inspektorów, zgodnie z którymi mieli mieć możliwość zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowę o pracę. Tusk wyjaśniał później, że „przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi”.

– Sprawę uważam, z mojego punktu widzenia, za zamkniętą – powiedział Tusk.

Po spotkaniu Tusk-Czarzasty. Reforma PIP będzie kontynuowana

Wygląda jednak na to, że sprawa zamknięta nie jest. W piątek wieczorem premier spotkał się z Włodzimierzem Czarzastym, marszałkiem Sejmu, a zarazem liderem koalicyjnej Lewicy (ugrupowanie to forsuje zmiany). Po spotkaniu obaj politycy przekazali, że kwestia reformy PIP będzie miała ciąg dalszy.

- Było oczywiste, że znajdziemy taki sposób postępowania, żeby powstał dobry projekt, który nie będzie dawał pełnej, samowolnej władzy urzędnikom, ale będzie jednocześnie chronił pracowników przed nadużywaniem i złym wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia – powiedział premier.

– Idziemy do pracy. Wznawiamy prace nad projektem, im szybciej, tym lepiej – przekazał marszałek Sejmu.

Szef rządu dodał, że jeszcze w piątek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk „dostanie rekomendacje, żeby podjąć prace" we współpracy z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Premier ocenił też, że najprościej przeprowadzić projekt ścieżką rządową, wskazał w tym kontekście na kompetencje szefowej resortu pracy.

– Mieliśmy różnicę poglądów i znaleźliśmy wyjście z tej sytuacji - stwierdził Tusk.

Lider Lewicy zdradził, że „na pewno" ostateczną instancją ws. decyzji o przekształcaniu umów cywilnoprawnych w umowy o pracę będzie sąd.

– Idziemy w tym kierunku, że dopóki sąd nie wyda decyzji, to decyzja urzędnika nie będzie w tej sprawie obowiązywała (...) Jesteśmy zainteresowani tym, żeby sprawy związane z nieuczciwym stosowaniem umów śmieciowych zakończyć - podsumował Czarzasty.

Przypomnijmy, że decyzja o wstrzymaniu prac nad reformą ucieszyła przedsiębiorców.

– Decyzja premiera Donalda Tuska o zatrzymaniu prac nad ustawą rozszerzającą uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy to zdecydowanie krok w dobrą stronę i sygnał, że głos przedsiębiorców został wreszcie usłyszany. Tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy, projekt w kształcie zaproponowanym przez ministerstwo budził poważne wątpliwości – zarówno konstytucyjne, jak i praktyczne – powiedział Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC.

Czytaj też:

Awantura o reformę PIP. „Nie chodzi o umowy, tylko emerytury”Czytaj też:

ZUS już zmienia śmieciówki w etaty. I to bez reformy PIP