Jak państwo okrada śmiertelnie chorego człowieka. „Tak działają polskie sądy”

Sprawa pana Sławomira w zupełnie innym świetle pokazuje stan polskiego państwa i polskiego sądownictwa. W jego sprawie orzekało już 15 różnych sędziów sądów administracyjnych. Nigdy nie orzekali w niej tzw. neo-sędziowie I nigdy żaden z sędziów nie dostrzegł, jak bardzo łamane były przez lata prawa tego jednego obywatela. Cały wysiłek sądowy nastawiony był na ochronę urzędniczej samowoli, bo taki jest efekt funkcjonowania sądownictwa administracyjnego.

Jeden nadgorliwy urzędnik