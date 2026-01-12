Historyczny rekord bankructw. Upadają nawet dzieci i 94-latkowie

Rok 2025 przyniósł najwyższą w historii liczbę upadłości konsumenckich. Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej pokazują, że w minionym roku bankructwo ogłosiło 21 266 osób, co oznacza minimalny wzrost w porównaniu z 2024 r., ale jednocześnie ustanawia nowy rekord. Szczególnie intensywny okazał się czwarty kwartał – w okresie od października do grudnia upadłość ogłosiło 5869 osób. To więcej niż poprzedni rekord odnotowany zaledwie kwartał wcześniej.

Upadłość konsumencka

Statystyki ujawniają, że z upadłości najczęściej korzystają osoby w wieku 40–49 lat, odpowiadające za blisko 27 proc. wszystkich przypadków. Podobny udział mają osoby z grupy 30–39 lat. Wśród bankrutów znaleźli się jednak także najmłodsi i najstarsi – w 2025 r. najmłodszy dłużnik miał 12 lat, a najstarszy 94 lata. Seniorzy po 60. roku życia stanowili ponad 22 proc. ogółu.

W strukturze ogłoszeń przeważają mężczyźni, którzy odpowiadają za 54,2 proc. wszystkich upadłości. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim i śląskim, jednak w przeliczeniu na liczbę mieszkańców liderem jest województwo kujawsko-pomorskie. Na 10 tys. mieszkańców przypada tam aż 8,88 upadłości, co oznacza znaczący wzrost względem poprzedniego roku. Tym samym region ten wyprzedził dotychczasowego lidera – województwo śląskie.

Analiza danych za ostatnią dekadę pozwala wyróżnić trzy etapy zmian w zakresie upadłości konsumenckiej. W pierwszych latach po 2015 r. liczba bankructw rosła stopniowo, a procedury – mimo liberalizacji – wciąż zniechęcały wielu zadłużonych. Przełom nastąpił w 2020 r., kiedy nowe przepisy umożliwiły ogłoszenie upadłości również osobom, które przyczyniły się do własnej niewypłacalności. Początkowe efekty były opóźnione, ale po ustąpieniu pandemicznych zaległości w sądach liczba upadłości zaczęła systematycznie rosnąć, stabilizując się na poziomie 4,5–5 tys. kwartalnie.

Nowy trend

Ostatnie lata wskazują na utrwalenie się nowego trendu. Liczba bankructw utrzymuje się już trzeci rok na zbliżonym poziomie około 21 tys. rocznie, a tempo wzrostu pozostaje niewielkie. Eksperci podkreślają, że nie widać sygnałów pogorszenia jakości spłaty kredytów – dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że terminowość regulowania zobowiązań nawet się poprawiła.

Upadłość konsumencka, funkcjonująca jako narzędzie tzw. „nowego startu”, stała się w Polsce powszechnym sposobem wychodzenia z problemów finansowych. Rekordowe dane z 2025 r. pokazują, że z tej możliwości korzystają zarówno osoby w wieku produkcyjnym, jak i przedstawiciele najmłodszych oraz najstarszych grup wiekowych.

