Mentzen zdradził ile zarobił w Internecie na dwóch politycznych wywiadach

Miliony osób uznało wywiady Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim (wtedy kandydatami na urząd prezydenta) za bardzo interesujące i warte obejrzenia.

Polityk Konfederacji nie tylko zyskał dzieki nim na popularności, ale zarobił na nich sześciocyfrową kwotę. Niechcący zdradził dokładnie jaką.

Mentzen zyskał nowych subskrybentów i kasę

Oba wywiady pomóc elektoratowi Mentzena w podjęciu decyzji o poparciu jednego z kandydatów w decydującym czerwcowym głosowaniu. Sam Mentzen zdobył w pierwszej turze wyborów ponad 14 proc. głosów (około 3 mln osób). Rozmowa z Rafałem Trzaskowskim osiągnęła 4,7 mln wyświetleń, a z Karolem Nawrockim 4,4 mln. Efektem wywiadów były także subskrybcje – Mentzen zyskał łącznie 173 tys. nowych subskrybentów, co pozwoliło mu przekroczyć milion subskrypcji na swoim kanale.

Ostatecznie okazało się, że ponad 88 proc. wyborców Sławomira Mentzena w drugiej turze zagłosowało na Karola Nawrockiego, a niespełna 12 proc. z nich oddało głos na Rafała Trzaskowskiego.

Ile naprawdę zarobił na wywiadach Sławomir Mentzen?

Ekspert od marketingu w mediach społecznościowych Jacek Gadzinowski sugerował, że Sławomir Mentzen mógł zainkasować za oba wywiady nawet 250 tys. zł. „Czas się odprężyć i przyzwyczaić. Własne media, umiejętność wzbudzania emocji oraz biegłość w social mediach będą kluczowe nie tylko w polityce, ale i w biznesie” – napisał w maju 2025 roku na LinkedIn przy okazji szacowania zysków Sławomira Mentzena. Pomylił się.

Lider Konfederacji zdecydował się na wywiad u Żurnalisty czyli Dawida Swakowskiego. W trakcie rozmowy prowadzący zapytał, czy jako youtuber zarabia lepiej, niż jako polityk. – Czytałem taką dobrą analizę, że dwa wywiady z Karolem Nawrockim i z Rafałem Trzaskowskim zarobiły około 173 tys. zł – powiedział prowadzący.

– Zarobiły 350 tys. zł poprawił go Sławomir Mentzen i dodał, że subskrypcje mu spadają.

