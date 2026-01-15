Ta metoda oszczędzania przebije lokaty? Ogromne zainteresowanie w 2025 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu. W ostatnim miesiącu 2025 roku sprzedano obligacje o łącznej wartości 5,35 mld zł. To wynik nieznacznie niższy niż w listopadzie, gdy odnotowano 5,1 mld zł. Przypomnijmy, że rekordowy pod tym względem okazał się lipiec, gdy sprzedano obligacje o łącznej wartości 8,2 mld zł.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za listopad wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0326) – 206,2 mln zł,

1-roczne (ROR1226) – 1.676,1 mln zł,

2-letnie (DOR1227) – 249,1 mln zł,

3-letnie (TOS1228) – 1.715,3 mln zł,

4-letnie (COI1229) – 601,8 mln zł,

10-letnie (EDO1235) – 793,5 mln zł.

W grudniu – podobnie jak miesiąc wcześniej – najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS (32 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.715, 3 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 1-roczne – ROR (31 proc. udział) ze sprzedażą na poziomie 1.676,1 mln zł.

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w grudniu kwotę ok. 109 mln zł. To więcej niż w listopadzie, gdy było to ok. 98 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Udana dekada

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że w całym 2025 roku sprzedano obligacje oszczędnościowe o wartości 74,9 mld zł, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii. – Znaczenie marki Oszczędnościowych Obligacji Skarbowych systematycznie rośnie i buduje zaufanie wśród klientów. W 2025 roku obligacje detaliczne osiągnęły drugi najwyższy wynik sprzedaży w historii – blisko 75 mld złotych. Cieszy nas ten wynik, gdyż pokazuje, że przez lata, wypracowaliśmy zestaw instrumentów dedykowanych gospodarstwom domowym, który stał się ważnym elementem rynku oszczędnościowego w Polsce. Warto odnotować jak duży jest to wzrost na przestrzeni ponad 10 lat – od 2015 roku (3,2 mld sprzedanych obligacji) sprzedaż naszych obligacji urosła ponad 23 krotnie do poziomu blisko 75 mld w 2025 roku – podkreśla wiceminister finansów Jurand Drop.

