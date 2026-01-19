Likwidacja ogrodów działkowych nieunikniona? Ważny apel do rządu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem ustawy mającej ułatwić realizację budownictwa społecznego. Zakłada on m.in. uproszczenie przekazywania gruntów państwowych do gmin oraz wprowadzenie preferencyjnych stawek za użytkowanie wieczyste do terenów przeznaczonych pod budownictwo społeczne. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD) uważa, że inicjatywa powinna zostać poszerzona o zagadnienia odnoszące się do rodzinnych ogrodów działkowych (ROD).

-Istnieją obiektywne przesłanki przemawiające za wprowadzeniem do opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu rozwiązań, które zwiększą dostępność terenów pod zakładanie lub odtwarzanie ROD, usuną luki w ustawie o gospodarce nieruchomościami i przyczynią się do stabilizacji sytuacji prawnej działkowców – podkreślają działkowcy.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl propozycja związkowców sprowadza się do dwóch kwestii. Pierwsza zakłada wprowadzenie do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa mechanizmu przekazywania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do gmin z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie ROD. Otworzyłoby to samorządom lokalnym dostęp do nieruchomości, które posłużą zakładaniu nowych ROD lub odtwarzaniu ogrodów likwidowanych. PZD zwraca uwagę, że choć zainteresowanie jest ogromne, to w większości ogrodów nie ma już wolnych działek.

Stopniowa likwidacja ROD nieunikniona?

– Problem zwiększa zjawisko stopniowej likwidacji ROD. Pomimo zapisów ustawy o ROD gminy odstępują od ich odtworzenia zasłaniając się brakiem terenów. Efektem jest powolne, ale systematyczne zmniejszanie się puli działek dostępnych dla polskich rodzin – podkreślają związkowcy.

Druga kwestia dotyczy luki w regulacjach dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste od terenów ROD. Projekt resortu rozwoju zakłada wprowadzenie preferencyjnych stawek tych opłat w przypadku nieruchomości przekazanych na realizację społecznego budownictwa mieszkaniowego. Zdaniem PZD analogiczne rozwiązania winny zostać wprowadzone wobec ROD.

– Brak rozwiązań dedykowanych ogrodom powoduje, że obecnie, w przypadku odpłatnego użytkowania wieczystego, ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na działkowców najwyższe z możliwych stawki, jak dla podmiotów wykorzystujących nieruchomości na cele komercyjne – podkreślają działkowcy.

PZD podkreśla, że „stan ten całkowicie nielogiczny zważywszy, że ustawa o ROD wprowadza zakaz wykorzystywania gruntów ROD na cele komercyjne”. – Stawki komercyjne kłócą się również z socjalnymi funkcjami, jakie ustawodawca przypisał prawu do działki w ROD – podsumowują związkowcy.

Czytaj też:

Ten błąd popełnia wielu działkowców. Zrób to teraz, a twoje drzewka przetrwają każdą zimę!Czytaj też:

Utrudnienia w Zakopanem. Rozpoczyna się budowa zimowej atrakcji