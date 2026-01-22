Polacy zarabiają powyżej "9"? Są najnowsze dane

Z danych przedstawionych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 9583,31 zł. To wzrost o 8,6 proc. w porównaniu z końcówką 2024 roku.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. było o 8,6% wyższe niż w grudniu 2024 r. – poinformował GUS w komunikacie.

twitter

Urząd zwraca uwagę, że na wzrost poziomu wynagrodzeń w grudniu wpływ miała większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, kwartalnych, świątecznych, motywacyjnych, jubileuszowych, a także z okazji Dnia Górnika, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Wynagrodzenia pod koniec 2025 r. Kolejna granica przekroczona

GUS podał również, że w grudniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,6 proc., co oznacza, że w ostatnim miesiącu 2025 roku Polacy zarabiali nie tylko więcej niż rok temu, ale też więcej niż miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że w listopadzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9078,16 zł brutto. Był to wzrost o 7,1 proc. rok do roku, a zarazem po raz pierwszy od marca zeszłego roku udało się przekroczyć barierę 9000 zł. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,4 proc.

Tym razem przekroczona została granica 9500 zł. Zarazem grudzień był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w ostatnim miesiącu 2025 roku wyniosła 2,4 proc. rok do roku, co oznacza, że pozostaje w tzw. celu inflacyjnym NBP, który wynosi 2,5 proc.

GUS poinformował dziś również, że w grudniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6410,3 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,7 proc. w relacji do analogicznego okresu 2024 roku.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

Czytaj też:

Nowe przepisy ujawnią różnice płacowe. Wieloletni pracownicy zyskająCzytaj też:

Staż pracy 2026: od śmieciówek po B2B – policz i sprawdź, ile dni ci się należy



