Tusk nie kryje radości. „To się nazywa wzrost”

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek dane dotyczące produkcji przemysłowej w grudniu 2025 r. Okazuje się, że względem ostatniego miesiąca 2024 roku nastąpił wzrost o 7,3 proc. To wynik znacznie wyższy niż prognozowali eksperci, gdyż spodziewano się wzrostu o 2,9 proc. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w październiku, kiedy to odnotowano wzrost o 3,2 proc., podczas gdy rynek prognozował 1,8 proc.

Produkcja przemysłowa mocno w górę. Tusk komentuje

Optymistyczne dane skomentował premier Donald Tusk. – To się nazywa wzrost! W grudniu produkcja przemysłowa w górę o 7,3%. Eksperci spodziewali się 2,9. Tak jak zapowiadałem, 2026 będzie rokiem przyspieszenia – napisał szef rządu na platformie X.

Do przedstawionych dziś przez GUS danych (nie tylko w zakresie produkcji przemysłowej, ale też wynagrodzeń) odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Bardzo silny koniec 2025 roku w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w grudniu wystrzeliła o 7,3% wyraźnie powyżej oczekiwań analityków na poziomie…3%. Wynagrodzenia wzrosły o 8,6% r/r przy inflacji 2,4%. 2026 to rok przyspieszenia! – napisał szef resortu finansów i gospodarki.

GUS poinformował również, że w porównaniu z listopadem produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 0,1 proc. Z kolei w okresie styczeń-grudzień produkcja sprzedana przemysłu była o 3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Z informacji przekazanych przez GUS wynika, że największy wzrost – w relacji do grudnia 2024 roku – odnotowano w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 17,1 proc.), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 8,1 proc.), dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 7,8 proc.), a także dóbr zaopatrzeniowych (o 6,6 proc.). Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią (spadek o 10,1 proc.).

